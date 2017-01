Medic german renumit, despre experimentele lui Burnei: "Pur și simplu GROAZNIC"

Zeci de pacienți ai doctorului Burnei au mers în străinătate ca să îndrepte operațiile greșite din România. Peste 20 au ajuns la chirurgul german Henry Halm, unul dintre cei mai mari specialiști în scolioză din lume.

Dr. Halm spune că pacienții "nu au fost tratați conform standardelor pe care le avem la ora actuală în comunitatea internațională de tratament a diformităților" și dă exemplul unui caz unde "genul acesta de intervenție chirurgicală poate fi considerată experimentală, fără nici un beneficiu dovedit pentru pacient".

Concluzia doctorului: "Pur și simplu groaznic".

Henry Halmconduce unul dintre cele mai importante centre de scolioză din Germania: Departamentul de Chirurgie Spinală și Scolioză de la Schön Klinik Neustadt. Halm este unul dintre experții mondiali în ortopedie care îi învață pe medici, la congrese internaționale, cele mai performante tehnici chirurgicale pentru corectarea scoliozei. Este co-președinte al Conferinței Internaționale de Tehnici Avansate în Chirurgie Spinală.

O angajată a primăriei din Zalău i-a scris Alinei în 2011 și i-a cerut sprijinul cu o strîngere de fonduri pentru VEPTR – un dispozitiv medical folosit pentru îndreptarea coloanei în anumite cazuri de scolioză. Burnei spunea că dispozitivul era singura șansă a Denisei, o fată de 14 ani. O ținea în așteptare de 8 ani.

Familia fetei strînsese 9000 de euro, dar mai avea nevoie de 31 000. Alina Vasea i-a scris unui oncolog german de la un spital din Bonn, ca să-l întrebe dacă îi poate recomanda vreun medic care să folosească VEPTR. Voia să afle de unde poate lua dispozitivul mai ieftin.

Alina Vasea povestește: "Oncologul mi-a zis că best of the best în Germania pe scolioză e proful Henry Halm. Pfoaa, trebuie să scriu cel mai tare mail ever! Am stat trei zile să-l compun. Și atît de tare m-a frapat răspunsul lui… Mi-a scris scurt: că el nu recomandă asta".

Halm s-a oferit, în schimb, să consulte copilul. După ce a văzut-o pe Denisa, chirurgul a recomandat o intervenție de îndreptare a coloanei fără VEPTR. Mama Denisei a decis că vrea să-și opereze fata în Germania. Acum, fata are 19 ani și o coloană îndreptată.

