Medic: "Fiecare an care trece în infertilitatea femeii este dramatic"

Prof. univ. dr. Radu Vlădăreanu, președintele Asociației Române de Reproducere Umană Asistată, a evidențiat, vineri, că infertilitatea este subtratată și subdiagnosticată în România.

"Infertilitatea este subtratată și subdiagnosticată în România. Nu există un interes major, stimulat de nimeni, pentru a susține diagnosticul rapid și rezolvarea rapidă. În plus, din păcate, percepția multor colegi, pe care am încercat să o schimbăm în acești ultimi doi ani, este că 'nu întotdeauna avem nevoie de ART (tehnică de reproducere asistată) și că femeia mai poate aștepta, mai poate să ia câte o bulinuță, o vitamină, o brânca ursului sau altceva'. Deci, sunt percepții pe care trebuie să le schimbăm și trebuie să înțelegem cu toții că fiecare an care trece în infertilitatea femeii este dramatic și că lucrurile nu se rezolvă. Dimpotrivă, se agravează, pe măsură ce trece vârsta. Practic, știm cu toții că noi suferim o iarnă demografică puternică, cu nașteri puține, cu o populație care îmbătrânește rapid", a declarat Radu Vlădăreanu, în cadrul conferinței "Politici publice privind infertilitatea: răspunsul României", găzduită, vineri, de Senatul României.

El a menționat că la nivel național există 20 de clinici specializate (opt în București), în marea lor majoritate private, dar că nu există date exacte despre numărul real de cicluri de fertilizare in vitro care se realizează în țara noastră.