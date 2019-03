Medic din Galați, agresat într-o clinică particulară: "Nu este teamă, ci revoltă!"

Medic ginecolog agresat în Galați

"Nu este teamă, ci revoltă!", spune un medic ginecolog din Galați, angajat la o clinică particulară, după ce a fost îmbrâncit de un bărbat, pe hol. Cadrul medical a decis să posteze pe o rețea de socializare imaginile de pe camerele de supraveghere care surprind momentul agresiunii.

Potrivit doctorului Costache Botezatu, incidentul a avut loc pe 20 februarie.



"Am cugetat mult daca sa postez inregistrarea agresiunii. Am ajuns la concluzia ca, pe langa actiunea penala, este necesara si o constientizare a unor asemenea situatii de catre toti colegii - nu numai din relatari verbale, ci si video. PS - nu ma victimizez, am postat doar pentru ceilalti colegi, pentru a realiza la ce se pot astepta. Am inaintat plangerea la Parchet. Astept procedurile", scrie doctorul Botezatu.







"In Moldova (pe care multi o desconsideram), pentru asa ceva respectivul individ ar face 15 ani puscarie. La noi - intre 6 luni si 3 ani (daca nu vor fi sase luni cu suspendare) . Ca sa fie clare anumite aspecte si sa nu apara intrebari: unitatea la care lucrez a chemat imediat paza si Politia, a facut toate demersurile legale necesare in asemenea situatii. Eu am depus plangere penala. Vom vedea cum se va rezolva. Postarea a fost doar un strigat (sper ca nu in van) asupra comportamentului multor pacienti, ajungandu-se si la aceste agresiuni fizice. Nu este teama, ci revolta!", mai scrie medicul, în dreptul postării.



În imagini se vede clar cum medicul, aflat, cel mai probabil în zona recepției, pe hol, este îmbrâncit de un bărbat. În cădere, doctorul se lovește cu capul de birou și rămâne câteva secunde la podea. În tot acest timp, agresorul gesticulează și îi spune ceva medicului. Din păcate, imaginile nu sunt însoțite și de sunet, motiv pentru care nu se știe, momentan, de la ce a pornit discuția și ce îi reproșa atacatorul.