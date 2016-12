Medaliata cu aur olimpic Loredana Dinu, declarată sportivul anului 2016 de CS Dinamo

Componenta a echipei feminine de spadă a României, campioană olimpică la Rio de Janeiro și medaliată cu bronz la Campionatele Europene, Loredana Dinu a fost desemnată sportivului anului 2016 de Clubul Sportiv Dinamo București în cadrul unei festivități care a avut loc la sediul Ministerului Afacerilor Interne.

În cadrul evenimentului s-au mai acordat următoarele premii: Categoria laureații anului — Horia Tecău (tenis), Florin Mergea (tenis), Mădălina Bereș (canotaj), Andreea Boghian (canotaj), Adelina Boguș (canotaj), Mihaela Petrila (canotaj), Ioana Strungaru (canotaj), Tiberiu Dolniceanu (scrimă), Corina Căprioriu (judo), Alin Alexuc (lupte), Andrei Muntean (gimnastică), Cristina Iovu (haltere), Daniel Natea (judo), Monica Ungureanu (judo).



Cea mai bună secție la sporturi neolimpice — secția de arte marțiale



Cea mai bună echipă a anului 2016 — echipa de handbal masculin



Cel mai bun antrenor: Mircea Roman (canotaj)



Cel mai bun sportiv la categoria tineret: Viviana Bejenariu (canotaj)



Cel mai bun sportiv la categoria juniori: Andrei Nicolae (kaiac-canoe)



De asemenea, CS Dinamo a acordat trei plachete de onoare pentru sprijinul acordat la îndeplinirea performanțelor clubului (93 de medalii obținute în 2016 la competițiile de obiectiv) președintelui COSR, Mihai Covaliu, ministrului Tineretului și Sportului, Elisabeta Lipă, și ministrului Afacerilor Interne, Ioan Dragoș Tudorache, scrie Agepres.



Ministrul Ioan Dragoș Tudorache a declarat că este mândru de rezultatele sportivilor dinamoviști, chiar dacă înainte de a prelua postul susținea un alt club. "Înainte de a veni la minister mărturisesc faptul că nu eram un susținător al clubului Dinamo. Nu spun susținătorul cui eram pentru că nu îndrăznesc să suport consecințele. Dar în aceste trei luni am simțit responsabilitatea de a deveni dinamovist, de a mă picta în roșu. Iar azi sunt mândru și bucuros că am ocazia să îi felicit pe acești sportivi pentru rezultatele obținute în acest an", a precizat Tudorache.



Cei prezenți la festivitatea care a avut loc la sediul Ministerului Afacerilor Interne au fost colindați de un grup de copii care ulterior au primit cadouri din partea lui Moș Crăciun.