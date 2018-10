Masterat gratuit la Universitatea „Valahia” pentru susținătoarea lui Dragnea

Consilierul județean Cristiana Alcea pare să nu-și fi făcut școala la vreme. Altfel, n-ar fi solicitat Consiliului local Alexandria gratuitate la masterat în cadrul universității „Valahia”, scrie Realitateadeteleorman.

În ședința consiliului local din această săptămână, consilierii locali din Alexandria au votat, aproape în unanimitate, acordarea unui an de masterat gratuit la Universitatea „Valahia”, filiala Alexandria, unui consilier județean. Este vorba despre Cristiana Alcea, cunoscută îndeosebi pentru faptul că îl susține pe Dragnea la ieșirea din DNA sau pentru că, în calitate de cadru didactic, își lua elevii la lipit afișe cu liderii partidului roșu.

Motivele pentru care i s-a acordat Cristianei Alcea gratuitate la masterat sunt numeroase. Însă, cel mai interesant este acela că n-ar mai unul dintre părinți. Dacă am fi vorbit despre o elevă aflată în îngrijirea părinților, poate că am fi închis ochii. Dar consilierul județean, în vârstă de peste 30 de ani, are deja familie proprie și o poziție publică importantă, ea reprezentând, cel puțin formal, locuitorii județului Teleorman în cel mai important for decizional al județului.

Un singur consilier local s-a abținut în privința acordării unei astfel de facilități. Este vorba despre consilierul liberal Cătălin Dumitrașcu.

Cristiana Alcea este al doilea caz de privilegiată a partidului unic care beneficiază de școală gratuită la Universitatea „Valahia”. Primul și cel mai celebru caz e cel al finei primarului Drăgușin, Cristina Teodorescu, care a beneficiat și ea de cursuri gratuite, în ciuda bunelor relații de afaceri ale familiei ei cu Primăria Alexandria, care îi asigurau venituri considerabile.