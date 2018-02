Maşina lui Mălin Bot, spartă: "Mi-au furat laptopul! Efectiv sunt disperat!"

Mălin Bot a anunţat pe pagina sa de Facebook că i-a fost spartă maşina, în Timişoara, iar hoţii i-au furat laptopul şi actele care erau într-o geantă.

"Acum a ajuns Politia. Efectiv sunt disperat. Au furat numai laptopul care era in portbagaj, nu era la vedere. 10 minute am lipsit. Partea buna e ca sper că am reușit să securizez relativ repede conturile de pe rețele sociale. Partea proastă e că aveam tot în acel laptop. Era in portbagaj, hotul a stiut ca e acolo, a rabatat exact jumatatea de banchetă care dădea catre laptop, a fost punct știut, punct executat. Mașina are alarmă ... era armată. Problema e ca lângă laptop, în geanta din portbagaj era o mapa cu toate documentele importante, de la corespondența cu ANAF până la diplomele de studii, certificatul de deces al mamei mele sau caietelul de service al mașinii", a scris Mălin Bot, pe Facebook, la scurt timp după ce i-a fost furată maşina.

Apoi, acesta a şi postat pe pagina de Facebok, o hartă a zonei în care a avut loc furtul:

"Steluța indica locul exact. Este practic in centrul Timișoarei. Cum de nu sunt camere acolo? Apel catre timisorenii care au trecut astazi, intre 13.30 si 14.00 pe Bulevardul IC Bratianu, intre Modex si bd. Michelangelo sau pe sensul invers, catre Liceul Miu si au camere de bord. Verificati imaginile, poate am noroc si ati filmat si masina mea: Sandero rosu, parcat cu fata catre Modex, pe partea cu parcul. In acest interval mi-a fost furat laptopul din masina. Rog timisorenii sa dea share"