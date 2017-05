Maşina lui Al Bundy, Dodge, a primit o nouă faţă în 2017. Americanii au revoluţionat-o

Dodge a lansat cu ceva timp în urmă noul Challenger SRT Demon, însă cel mai rapid muscle-car din istorie nu a fost surprins niciodată până acum în lumea reală.

L-am vazut doar in filmulete de promovare sau in poze oficiale. Asadar, este de inteles de ce s-a creat atata valva in jurul lui cand a aparut la acest eveniment. Cu alte cuvinte, Dodge 2017 nu mai aduce deloc aminte de maşina pe care Al Bundy o împingea în garaj în sitcom-ul anilor '90.

Cum arată Dodge Challenger SRT Demon, în Galeria Foto.