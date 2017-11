FOTO&VIDEO. Descoperire misterioasă în Lacul Morii. Nimeni nu are nicio explicaţie

O maşină a fost descoperită în lacul Morii și adusă la mal. Polițiștii fac acum eforturi pentru a afla cui aparține autoturismul.

Un autoturism a fost observat, marţi, în Lacul Morii, la aproximativ 20 de metri de mal, la faţa locului fiind trimise o autospecială cu barcă, un echipaj de scafandri şi un echipaj SMURD, anunţă reprezentanţii ISU Bucureşti - Ilfov.

Potrivit ISU, martorii au spus că autoturismul plutea, dar nu au văzut când a căzut. Nu sunt persoane găsite în apă sau în interiorul autoturimului.

Purtătorul de cuvânt al ISU, Daniel Vasile, a declarat la REALITATEA TV că autoturismul a fost tractat către mal. "Urmează să stabilim momentul în care autoturismul a căzut în lac", a declarat Vasile la REALITATEA TV.

”Cu privire la autoturismul gasit in Lacul Morii facem urmatoarele precizari: se efectueaza cercetarea la fata locului, autoturismul urmand sa fie ridicat si transportat intr-o locatie ce apartine DGPMB. Din verificarile efectuate de Serviciul Furturi Auto rezulta ca masina nu figureaza sustrasa din tara sau din strainatate. Se efectueaza verificari pentru a se stabili circumstantele in care autoturismul a ajuns in lac si daca a fost implicat in comiterea de fapte penale pe teritoriul Romaniei”, a precizat Poliția Capitalei.