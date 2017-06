Mărturii terifiante - cum a încercat un trecător să îi oprească pe teroriştii care înjunghiau o fată

Gerard, un martor intervievat de BBC, spune că a încercat să îi oprească pe atacatori, care înjunghiau o tânără care cerea ajutorul.

"Alergau în pub-uri şi baruri şi înjunghiau pe toată lumea. Am încerca să arunc cu sticle în ei, cu pahare de bere, cu scaune", îşi aminteşte bărbatul, care se întorcea acasă după ce văzuse un meci de fotbal într-un pub din apropiere.

"Ţipau "Asta e pentru Allah" şi au fugit să înjunghie o fată...nu ştiu de câte ori, poate de 10 ori, poate de 15....Ea striga, "Ajutaţi-mă!" şi nu puteam să stau fără să fac nimic. Am încercat să arunc cu ceva în ei, ca să o lase în pace".

Terrifying testimony from stabbing witness Gerard who just spoke to me about what happened #LondonBridge pic.twitter.com/Rn8cNfklHH