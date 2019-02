Mărturii după cafteala politică din Teleorman: ”S-a repezit în ochiul meu”. ”Minte, n-are pansament”

A fost bătaie în toată regula la o primărie dintr-o comună teleormăneană. Protagoniștii? Primarul liberal al localității Botoroaga și un consilier local de la PSD.

Cei doi politicieni au început să se certe în timpul unei ședințe. Conflictul a degenerat, iar la ieșire au început să se bată. În urma luptei corp la corp, consilierul local a ieșit cu o hemoragie masivă la unul dintre ochi. Nici primarul n-a scăpat teafăr și s-a ales cu obrazul umflat. Fiecare dintre cei doi susține că a fost atacat de celălalt.

”La ieșire, dupa ședință, i-am spus ”ești un infractor, ești infractor” pentru că știu că a avut antecedente, mi-a dat un pumn în obrazul stang, m-a amețit, m-am rezemat de zid. Viceprimarul l-a luat, m-a împins pe balustradă si m-a aplecat de balustradă, cu mâna stanga l-am împins înapoi. El sustine ca i-aș fi băgat degetul pe sub ochelari. De 2 zile de cand e pansat, azi e fără pansament. Își face campanie. Minte că a stat în spital, de 3 zile se plimba prin comună fără pansament”, a declarat primarul MIHAIL COJOCARU la Realitatea TV.

Celălalt combatant a avut propria versiune.

”El mi-a reprosat ca sunt infractor. Pentru ce mă face? Eu nu am plătit nicio amendă, nu am fost anchetat, nu am avut nicio afacere, nicio problemă cu legea. I-am reproșat că el e infractorul pentru că ia banii și se distrează pe la munte cu echipa de fotbal, făcută cu jucători de la București, nu sunt copii din comună. Atunci a iesit foarte iritat. La ușă m-am oprit, m-am intors si a vrut să mă lovească cu capul în nas, l-am impins cu podul palmei, nu l-am lovit cu pumnul. După, consilierii au iesit după mine, m-au imobilizat, si s-a repezit cu degetul în ochiul meu”, a spus consilierul CONSTANTIN DOROBANȚU.

Consilierul local social-democrat a fost operat la ochi și spune că va depune plângere penală împotriva edilului liberal.