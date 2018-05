Mărturie bombă în dosarul lui Sebastian Ghiță

Sebastian Ghita

Mărturie bombă în dosarul lui Sebastian Ghita. Judecătorii au audiat un deputat, prin videoconferinţă, în calitate de martor cu identitatea protejată, având pseudonimul 'Valentin Enescu'. Iată câteva pasaje din dialogul dintre judecători și martorul protejat:

"Judecător: Ce ştiţi de puterea de decizie a lui Sebastian Ghiţă, putea influenţa ceva în cazul lui Viorel Dosaru?



Martor: Era foarte apropiat de prim-ministrul Victor Ponta. Nu îmi aduc aminte dacă la data la care am dat declaraţie Ponta mai era premier.



Judecător: Ce influenţă putea avea Ghiţă în perioada mandatului?



Martor: Deoarece Ghiţă avea un post de televiziune, România TV, pentru noi, deputaţii, era un om foarte influent. Aşa l-am perceput. Când a fost în Parlament solicitarea de arest pe numele lui Sebastian Ghiţă, în ziua aia stătea de vorbă cu o parte din colegii din Parlament şi apoi a venit şi la mine. Era prima dată când venea la mine. M-a rugat să am grijă cum votez. M-a rugat să votez cum cred eu, dar să am grijă, pentru că cei care îl urmăresc sunt nişte golani.



Judecător: Ce v-a determinat să credeţi că discuţia pe care o avea cu colegii din Parlament era despre cererea de arestare? Aţi văzut asta în mod explicit?



Martor: Am dedus acest aspect. Nu ştiu în mod expres, nu am auzit în mod nemijlocit. De obicei, Sebastian Ghiţă nu prea stătea de vorbă cu ceilalţi colegi parlamentari. Această deducţie se bazează şi pe faptul că, în acea zi, a venit la mine şi mi-a cerut să votez aşa cum cred eu.

Judecător: Ce s-a mai întâmplat în ziua respectivă?



Martor: În acea zi, m-a surprins că era cineva sus în balcon, în sala de plen, care filma modul în care se votează. Au mai fost cazuri la alte voturi când erau persoane care încercau să facă asta, dar preşedintele de şedinţă le cerea să coboare, pentru că nu au voie să filmeze votul, fiind secret.



Judecător: Dacă se vota, ce putea să se întâmple? Ce putea să facă Ghiţă?



Martor: Să vadă pe fiecare.



Judecător: Şi care era problema?



Martor: Mă refer strict la persoane. Automat, putea să te denigreze prin intermediul postului său de televiziune. Absolut, ca politician erai un om mort.



Judecător: Şi dacă te ştiai integru, care era problema?



Martor: Nu contează, pentru că la televiziuni se spun multe neadevăruri despre politicieni.



Judecător: Şi care erau consecinţele?



Martor: Dacă doreai să candidezi, aveai puţine şanse. Dacă un politician este denigrat continuu, nu mai este votat.



Judecător: Cum aţi perceput acest vot televizat? V-a fost teamă?



Martor: Da, mi-a fost teamă. Efectiv. Deşi mi-a fost teamă, am votat cum am considerat.



Procuror: Filmarea era televizată sau era făcută în interes personal?



Martor: Nu era cu sigla RTV, cred că era privată.



Avocat: Pe ce se bazează martorul când spune că RTV era a lui Ghiţă?



Martor: Este o deducţie. Nu cunosc asta în mod nemijlocit".

Sebastian Ghiţă a fost trimis în judecată în acest dosar pentru două infracţiuni de dare de mită, cumpărare de influenţă, spălare de bani, şantaj, două infracţiuni de folosire, în orice mod, direct sau indirect, de informaţii ce nu sunt destinate publicităţii ori permiterea accesului unor persoane neautorizate la aceste informaţii şi conducerea unui vehicul fără permis.



De asemenea, în dosar mai sunt judecaţi Liviu Mihail Tudose - fost procuror general al Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Ploieşti, Viorel Dosaru - fost şef al Inspectoratului de Poliţie Judeţean Prahova, Constantin Ispas - ofiţer de poliţie, Aurelian Constantin Mihăilă - fost procuror general adjunct al Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Ploieşti.

Următorul termen al procesului a fost stabilit pe data de 22 mai, când vor avea loc dezbaterile finale.