Mărturia cutremurătoare a tatălui tinerei ucise de iubitul său militar. Ultima zi de viaţă a fetei

Tatăl Alexandrei, tânăra ucisă cu mai multe lovituri de cuţit de fostul iubitul, subofițerul MApN Florin Oprea, povesteşte că fiica lui era terorizată de bărbatul cu care avea şi o fetiţă de 4 ani.

“Instituțiile astea care trebuie să ne apere sunt compromise. Sunt atâtea cazuri”, a declarat bărbatul, cu lacrimi în ochi, pentru Știrile B1 TV.

Tatăl tinerei de 27 de ani a rememorat ultima zi din viața Alexandrei, afirmând că Alexandra își recăpătase libertatea și era fericită.

“Ieri, Alexandra era o fată fericită. Scăpase de el. Venise acasă la mine. Își adusese și o parte din bagaje. Era liberă.

Eu m-am dus să o iau de la serviciu și am dus-o la coafor. Fără să-mi dau seama că el va merge acolo, am intrat într-un supermarket la nici 30 de metri de coafor. Când am ieșit de acolo...

Între timp sunase cineva acasă și spusese că a omorât-o, a tăiat-o pe fată. Când am ieșit afară, salvarea o luăsese. M-am dus după ea, dar era moartă”, a povestit bărbatul.

Alexandra se simțea neprotejată de oamenii legii. Potrivit declarației tatălui, el sau fratele său o însoțeau permanent când se deplasa prin oraș. De asemenea, bărbatul susține că subofițerul întors recent dintr-o misiune în Afganistan picase în patima jocurilor de noroc și a băuturii.

“Toți banii pe care îi agonisea îi juca. Nici de copil nu avea grijă. Erau scandaluri în familie. Umbla beat la volan, dar era sprijinit de cumnatul lui care este în poliție. În perioada căsniciei, în 4 ani de zile, a făcut praf două mașini, dar problemele s-au rezolvat prin cumnatul lui”, a mai spus tatăl fetei ucise.