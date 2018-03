Martin Scorsese va primi la Festivalul de Film de la Cannes trofeul Carrosse d'Or

Martin Scorsese va primi la Festivalului de Film de la Cannes trofeul Carrosse d'Or

Cineastul Martin Scorsese, în vârstă de 75 de ani, o legendă a cinematografiei americane, va fi recompensat în cadrul Festivalului de Film de la Cannes din 2018 cu trofeul Carrosse d'Or, un premiu anual decernat de Societatea franceză a realizatorilor de filme (SRF), informează AFP.

Din 2002, cineaştii din SRF premiază unul dintre colegii lor de breaslă în deschiderea Quinzaine des Realisateurs, o secţiune paralelă a Festivalului de la Cannes.



Trofeul Carrosse d'Or - al cărui nume aduce un omagiu filmului omonim cu Jean Renoir - recompensează un cineast pentru calităţile inovatoare ale filmelor sale, pentru îndrăzneala lui artistică şi pentru intransigenţa sa în arta regizorală şi în activitatea de producţie.



"În 2018, pentru a 50-a sa aniversare şi a 50-a ediţie a secţiunii Quinzaine des Realisateurs, SRF este mândră să salute un cineast de excepţie şi o sursă de inspiraţie nepieritoare", au anunţat într-un comunicat reprezentanţii SRF.



Cu această ocazie, o specială va fi organizată în prezenţa lui Martin Scorsese la Cannes pe 9 mai, ce va include o proiecţie a filmului "Mean Streets", prezentat în secţiunea Quinzaine des Realisateurs în 1974, urmată de o discuţie publică cu cineastul american şi de înmânarea trofeului Carrosse d'Or în cadrul ceremoniei de deschidere a acestei secţiuni.



După "Mean Streets", Martin Scorsese a câştigat trofeul Palme d'Or la Cannes în 1976 cu filmul "Taxi Driver", apoi premiul pentru regie în 1986 cu pelicula "After Hours".



Anul trecut, SRF a atribuit trofeul Carrosse d'Or cineastului german Werner Herzog.



Aki Kaurismaki, Jia Zhangke, Alain Resnais, Jane Campion, Nuri Bilge Ceylan, Jafar Panahi, Agnes Varda, Naomi Kawase şi Jim Jarmush se numără printre cineaştii care au fost recompensaţi în anii trecuţi cu acest premiu.



SRF a fost înfiinţată în 1968 după scandalul Henri Langlois (directorul Cinematecii franceze din acea perioadă, concediat şi apoi repus în funcţie în urma protestelor cineaştilor) şi după anularea Festivalului de la Cannes din acel an. SRF a înfiinţat apoi la Cannes, în anul următor, Quinzaine des Realisateurs, o secţiune non-competitivă.



Cea de-a 71-a ediţie a Festivalului de Film de la Cannes va avea loc în perioada 8-19 mai. Juriul competiţiei oficiale va fi prezidat de actriţa australiană Cate Blanchett.

