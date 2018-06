Martin Scorsese, trofeu pentru întreaga carieră. Unde va avea loc ceremonia

Cineastul Martin Scorsese va primi trofeul pentru întreaga carieră la ediţia din acest an a Festivalului de Film de la Roma, care va avea loc în perioada 18 - 28 octombrie, au anunţat organizatorii evenimentului pe site-ul oficial.

Martin Scorsese va primi trofeul din mâinile celebrului regizor italian Paolo Taviani.

Scorsese are legături cu Italia, bunicii lui migrând în SUA din Palermo, Sicilia. În 1999, Scorsese a produs un documentar despre cineaştii italieni, "My Voyage to Italy", iar, în 2002, a turnat "Bandele din New York/ Gangs of New York" la celebrele studiouri Cinecitta din Roma.

Regizorul unor filme precum "Crimele din Mica Italie/ Mean Streets", "Şoferul de taxi/ Taxi Driver" - premiat cu Palme d'Or la Festivalul de la Cannes, în 1976 -, "Taurul Furios/ Raging Bull", "Băieţi buni/ Goodfellas", "Casino" şi "Lupul de pe Wall Street/ The Wolf of Wall Street" a fost nominalizat de 12 ori la premiile Oscar şi a câştigat trofeul Academiei americane pentru lungmetrajul "Cârtiţa/ The Departed".

Cel mai recent film al său, "The Irishman", despre asasinarea lui Jimmy Hoffa, îi are în rolurile principale pe Jesse Plemons, Robert De Niro şi Al Pacino.

Cea de-a 13-a ediţie a Festivalului de Film de la Roma are loc în perioada 18 - 28 octombrie.

