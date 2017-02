Martin Schultz ar putea fi anchetat de OLAF: ar fi făcut promovări suspecte ca preşedinte al PE

Oficiul European de Lupta Antifrauda (OLAF) ia in considerare anchetarea socialistului german Martin Schulz pentru sustinerea unor bonusuri si promovari suspecte in timpul mandatului sau de presedinte al Parlamentului European. Specialistii OLAF analizeaza in acest moment daca exista destule dovezi de frauda, coruptie sau activitati ilegale care sa permita lansarea unei anchete oficiale, transmite agentia DPA.