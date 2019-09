Mărmureanu, despre cutremur: Continentul Africa se va rupe în două. Noi suntem sub acțiunea Africii

Un cutremur de magnitudine 4,5 pe scara Richter s-a înregistrat azi, la ora 14:52. Gheorghe Mărmureanu, directorul onorific al Institutului pentru Fizica Pământului, a oferit explicații despre seismul de azi.

Un cutremur a avut loc azi, la ora 14:52, în judeţul Buzău. Seismul a avut magnitudinea de 4,5 pe scara Richter şi s-a înregistrat la 140 de kilometri adâncime, potrivit Institutului Naţional de Cercetare Dezvoltare pentru Fizica Pământului.

Gheorghe Mărmureanu a comentat la Realitatea TV: "Eu tot ce pot sa va spun este vor mai fi multe d-astea. In Vrancea, un cutremur periculos are magnitudinea 7.1 – 7.2. Nu se pune problema acum, de la 4.5 la 7 este diferenta ca de la cer la pamant.

Noi suntem sub actiunea Africii. Africa este un continent care se va rupe in doua. Vor fi aceste cutremure mai mici sau mai mari, dar nu cred ca va fi unul catastrofal in urmatorii 20 si ceva de ani".

"Este un lucru obisnuit, anul trecut in octombrie a mai fost unul de 4 si ceva si s-a simtit, nu este nicio problema. Repet, pentru Vrancea este periculos cand magnitudinea este mai mare de 7.1", a adăugat Gheorghe Mărmureanu.