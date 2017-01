Mark Zuckerberg, surprins în timp ce GĂTEŞTE colţunaşi - VIDEO

Un soț iubitor și un tată dedicat - așa se arată a fi Mark Zuckerberg în viața de zi cu zi, când nu se implică în afacerile companiei Facebook, Inc. Astăzi, la început de An Chinezesc, antreprenorul dovedește odată în plus acest lucru.

Fondatorul rețelei de socializare Facebook celebrează în sânul familiei data de 28 ianuarie, care, în zodiacul chinezesc, coincide cu începutul Anului Cocoșului de Foc. Antreprenorul a oferit și dovezi foto cu această ocazie, mărturisind:



"Un An Nou lunar fericit. Priscilla și eu gătim colțunași. Pun pariu că nu veți ghici care din ei sunt făcuți de mine. Vă urăm un An al Cocoșului plin de sănătate și fericire pentru prieteni și întreaga familie".



Aflați că acești colțunași cu carne de porc chiar reprezintă o parte integrantă a culturii chineze. Se spune că atunci când membrii familiei mănâncă împreună colţunaşi, ei simbolizează reunirea. Când sunt oferiţi oaspeţilor, colţunaşii sub formă de semilună reprezintă semnul ospitalităţii. Este o mâncare pregătită mai ales în ajunul Anului Nou chinezesc, când fiecare familie ar trebui să îi aibă pe masă.



Cuplul Chan-Zuckerberg celebrează mereu Anul Nou Chinezesc și asta grație rădăcinilor chineze și vietnameze ale Priscillei.



Sursa: ea.md. Foto: Facebook.com