Mark Zuckerberg se implică în politică. Ce planuri are fondatorul Facebook pentru 2017

Fondatorul Facebook, Mark Zuckerberg, a anunțat că ambiția personală pe care și-a stabilit-o pentru 2017 este aceea de a vizita toate statele americane pentru a se apropia mai mult de oameni. Despre această intenție se bănuiește că reprezintă un prim pas către apropierea sa de scena politică, după cum arată The Guardian și The Telegraph.

Zuckerberg este recunoscut pentru ambițiile personale pe care și le stabilește pentru fiecare an. În trecut el a a învățat limba mandarină, și-a luat angajamentul de a alerga o milă în fiecare zi (365 de mile într-un an) și de a avea un ''majordom virtual'', pe nume Jarvis, proiect la are a lucrat în jur de o sută de ore.



În 2017, antreprenorul intenționează să se întâlnească cu locuitori din restul statelor americane pe care nu le-a vizitat încă.



''După anul trecut tumultuos, speranța mea pentru această provocare este să ies și să vorbesc cu mai mulți oameni despre modul în care trăiesc, muncesc și gândesc despre viitor'', a scris el într-un mesaj publicat pe contul de Facebook în care și-a anunțat intenția pentru 2017.



''Timp de decenii, tehnologia și globalizarea ne-au făcut să fim mai productivi și mai conectați. Acest lucru a creat numeroase beneficii, însă pentru mulți oameni a adus mai multe provocări în viață. Acest lucru a contribuit la cel mai mare sentiment de diviziune pe care l-am simțit în viața mea. Trebuie să găsim o cale de a schimba jocul pentru a funcționa pentru toți'', a mai scris fondatorul platformei de socializare.



Călătoria lui Zuckerbeg pe teritoriul Statelor Unite, alături de soția sa Priscilla Chan, va include și vizitarea sediilor Facebook offices, întâlniri cu profesori și oameni de știință, dar și scurte opriri în orașe mici și universități.



''Aștept cu nerăbdare această provocare și sper să vă văd acolo!'', a scris el în mesajul adresat comunității Facebook, care numără în prezent 1,79 miliarde de membri, după cum menționează The Guardian.



În luna decembrie a anului trecut, potrivit unor informații publicate de Bloomberg, Zuckerberg a căutat o variantă legală pentru a i se permite să lucreze timp de doi ani în cadrul Guvernului american fără a pierde însă controlul juridic asupra Facebook.



Recent, Mark Zuckerberg a dezvăluit, într-un comentariu publicat pe rețeaua sa de socializare cu ocazia sărbătorilor de iarnă, că religia ''este foarte importantă'', mesajul său indicând faptul că nu se mai declară ateu așa ca până acum și acest lucru putând indica intențiile sale politice, după cum arată The Telegraph.



''Lumina prieteniilor voastre să continue să vă lumineze viața și întreaga noastră lume'', se arăta în urarea de Crăciun și Hanuka din partea sa și a familiei.



La scurt timp, însă, a venit și reacția unui utilizator al platformei de socializare fondată de miliardarul în vârstă de 32 ani : ''Dar tu nu ești ateu?''.



Cel supranumit ''părintele Facebook'' a răspuns: ''Nu. Am fost crescut evreu, apoi am trecut printr-o perioadă în care mi-am pus întrebări despre lucruri, iar acum cred că religia este foarte importantă''.



Anul trecut, la finalul lunii august, Mark Zuckerberg și soția sa, Priscilla Chana, au fost primiți de Papa Francisc la Vatican pentru a discuta despre modul în care pot fi ajutați cei mai săraci dintre semenii noștri. Cei trei au vorbit despre felul în care pot fi folosite tehnologiile de comunicare pentru a reduce sărăcia, a încuraja o cultură a întâlnirii și a face să parvină un mesaj de speranță, mai ales persoanelor care trec prin cele mai mari dificultăți.