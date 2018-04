Mark Zuckerberg, la audieri: "Și datele mele au fost preluate de #Cambridge Analytica" | LIVE

După ce a fost audiat ieri, timp de 5 ore, în Senat, Mark Zuckerberg -fondatorul Facebook - discută acum cu membrii Camerei Reprezentanţilor, în scandalul Cambridge Analytica şi ingerinţele Rusiei în alegerile din SUA. VIDEO LIVE

Mark Zuckerberg, a doua zi de audieri în cazul #Cambridge Analytica.

Șeful Facebook a spus la începutul audierilor că a luat legătura cu Cambridge Analytica, dar și cu Guvernul și că urmează să facă anumite îmbunătățiri pentru a evita greșelile comise. Totodată, el a mai spus că utilizatorul are mână liberă ce date își publică despre el și ce mesaje împărtășește și cu cine.

"Informațiile pe care noi le colectăm despre utilizatori sunt cele pe care ei ni le oferă. Când un utilizator alege să sharuiască ceva, el decide la cine să ajungă mesajul.", a spus Zuckerberg.

Șeful Facebook a declarat, miercuri, în a doua zi de audieri, că propriile sale date se află printre ale celor 87 de milioane de utilizatori ai rețelei care au fost preluate de Cambridge Analytica.

Șeful Facebook a a mai spus că având mai multe informații despre utilizatori îi poate apropia și conduce la o mai bună comunicare, referindu-se aici la calendarul zilelor de naștere și alte evenimente importante din viața userilor.

În prezent, Facebook "încearcă să afle în totalitate ce probleme a produs compania Cambridge Analytica" şi să transmită înştiinţări utilizatorilor. "Principala mea prioritate a fost întotdeauna misiunea socială de a conecta oamenii, de a construi o comunitate şi de a aduce lumea mai aproape. Publicitatea şi aplicaţiile nu vor avea niciodată priotitate faţă de aceste idei cât timp eu voi conduce Facebook", a subliniat Zuckerberg.

"Acum a devenit clar că nu am luat suficiente măsuri pentru a evita utilizarea unor instrumente în scop negativ. Mă refer la difuzările de ştiri false, la ingerinţele străine în alegeri, la promovarea unor mesaje care instigă la ură, la dezvoltarea de aplicaţii şi la protejarea datelor private. Nu am avut o perspectivă a responsabilităţii suficient de largă, iar aceasta a fost o mare eroare. A fost o eroare şi îmi pare rău. Eu am fondat Facebook, conduc compania şi sunt responsabil pentru ceea ce se întâmplă în companie", a declarat Mark Zuckerberg în cursul audierilor în faţa membrilor comisiilor pentru Comerţ şi Justiţie din Senatul SUA.

Întrebat dacă oamenii vor trebui să plătească pentru a nu le fi culese datele şi a nu mai primi reclame, Zuckerberg a ocolit un răspuns tranşant dar a menţionat că în cazul în care cineva nu doreşte să primească publicitate, în funcţie de interes, îşi poate dezactiva opţiunea.

Directorul Cambridge Analytica și-a anunțat demisia

Directorul intermiar al companiei Cambridge Analytica, Alexander Tayler, și-a anunțat demisia din funcție. El se va ocupa de investigații tehnice și anchete, este decizia anunțată în urma întrunirii consiliului de administrație.

ȘTIREA INIȚIALĂ

Ieri, fondatorul Facebook a reuşit să treacă de sesiunea de întrebări şi răspunsuri fără a face nicio promisiune clară. Senatorii au încercat să îl convingă să susțină introducerea unor reglementări mai stricte privind platformele de socializare. A recunoscut, însă, că Facebook a vândut date ale utilizatorilor săi şi altor companii în afară de Cambridge Analytica. În ceea ce priveşte Rusia, Zuckerberg le-a spus senatorilor că platforma sa este într-o luptă constantă cu agenții Moscovei, care încearcă să o exploateze. El a vorbit chiar de o cursă a înarmării online. Investitorii au fost impresionați de evoluția lui Zuckerberg. Astfel, acțiunile Facebook au înregistrat cea mai mare creştere din ultimii aproape 2 ani - 4,5%.

Scandalul Cambridge Analytica a izbucnit în luna martie. Atunci a fost raportat faptul că firma susţinută de Robert Mercer, simpatizant al lui Donald Trump, şi condusă în trecut de Steve Bannon, fost consilier al actualului preşedinte american, a obţinut informaţii personale a 50 de milioane de utilizatori Facebook fără a avea permisiunea. Aceste informaţii au fost folosite pentru a influenţa procesul electoral din 2016. Cifra s-a dovedit a fi mult mai mare, iar reprezentanţi ai Facebook au transmis că peste 70 de milioane dintre cei 87 de milioane de utilizatori afectaţi sunt din Statele Unite, peste 1 milion, din Filipine, Indonezia şi Marea Britanie. Alte peste 2,5 milioane, din Uniunea Europeană.