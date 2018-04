Mark Zuckerberg, audiat în Congresul Statelor Unite. VIDEO LIVE

Mark Zuckerberg, audiat în Congresul Statelor Unite

Mark Zuckerberg este audiat, la această oră, în Congresul american. Preşedintele executiv al Facebook depune mărturie în faţa senatorilor SUA pentru a explica cum a fost posibil ca popularul site de socializare să permită unei companii să aibă acces la datele personale a peste 87 de milioane de utilizatori.

PUTEŢI URMĂRI AUDIEREA DIN CONGRES, LIVE, AICI.

UPDATE: Fondatorul Facebook a precizat că îşi asumă răspunderea pentru problemele care au afectat utilizatorii reţelei de socializare online, subliniind că este anchetat cazul Cambridge Analytica şi vor fi luate măsuri.

Zuckerberg a spus că a fost o greşeală că nu a verificat dacă compania Cambridge Analytica a respectat promisiunea de a nu folosi datele Facebook.

"Ce am aflat noi atunci a fost că firma a cumpărat date de la un dezvoltator de aplicaţii cu care oamenii au fost de acord, noi am cerut atunci Cambridge Analytica să nu facă acest lucru (să folosească datele - n.r), dar nu am verificat informaţia să vedem dacă nu au făcut-o", a spus co-fondatorul Facebook, conform mediafax.ro.

"Cred că este important ca oamenii să ştie exact cum sunt utilizate informaţiile pe care le distribuie pe Facebook. Am făcut o serie de erori în modul de conducere a companiei", a continuat Zuckerberg, subliniind că Facebook a luat deja măsuri în cazul Cambridge Analytica, blocând aplicaţia prin care erau colectate datele şi cerând ştergerea tuturor informaţiilor accesate ilegal.

În prezent, Facebook "încearcă să afle în totalitate ce probleme a produs compania Cambridge Analytica" şi să transmită înştiinţări utilizatorilor. "Principala mea prioritate a fost întotdeauna misiunea socială de a conecta oamenii, de a construi o comunitate şi de a aduce lumea mai aproape. Publicitatea şi aplicaţiile nu vor avea niciodată priotitate faţă de aceste idei cât timp eu voi conduce Facebook", a subliniat Zuckerberg.

Doi senatori au cerut Comisiei Federale de Comerţ, autoritatea de reglementare a practicilor de consum din SUA, să investigheze dacă alte companii au obţinut în mod necorespunzător date ale utilizatorilor reţelei de media sociale Facebook.

Un activist pentru transparenţă, Christopher Wylie, a dezvăluit pentru publicaţiile The New York Times şi Observer că firma Cambridge Analytica, deţinută de miliardarul specializat în tranzacţii speculative Robert Mercer şi condusă la acea vreme de Steve Bannon, a participat la campania electorală a lui Donald Trump folosind fraudulos profilurile Facebook a peste 50 de milioane de alegători americani pentru a construi un puternic program software în scopul anticipării şi influenţării preferinţelor electorale. Aceeaşi companie de consultanţă a fost implicată în campania pentru ieşirea Marii Britanii din Uniunea Europeană (Brexit). Steve Bannon a devenit în august 2017 director al echipei de campanie a lui Donald Trump.

Potrivit sursei citate, compania Cambridge Analytica a utilizat date sustrase în 2014 din conturile Facebook pentru a stabili profilurile alegătorilor americani şi a le trimite reclame politice personalizate. Facebook nu avertizase utilizatorii şi luase doar măsuri limitate pentru securizarea datelor.

Scandalul privind distribuirea datelor personale ale utilizatorilor Facebook a luat o nouă amploare săptămâna trecută, după ce reţeaua socială a estimat la aproximativ 87 de milioane, faţă de 50 evocate până acum, numărul persoanelor ale căror date ar fi putut ajunge, fără cunoştinţa lor, în posesia companiei Cambridge Analytica, scrie AFP.

Într-o conferinţă telefonică, care a avut loc săptămâna trecută, miercuri, cu mai mulţi jurnalişti, Zuckerberg a admis din nou "erori" făcute în trecut.

Apreciind că viaţa înseamnă "a învăţa din greşeli", el s-a angajat să acţioneze mai bine pe viitor, chiar dacă "nicio măsură de securitate nu va fi perfectă". Zuckerberg a asigurat totuşi că el rămâne persoana potrivită pentru a conduce grupul în pofida tuturor controverselor care afectează imaginea reţelei sociale, al cărei model economic se bazează pe exploatarea datelor personale ale utilizatorilor săi.

El a indicat de asemenea că, în mare, "până la 87 de milioane de utilizatori", şi-ar fi putut vedea datele personale ajunse în posesia firmei britanice Cambridge Analytica (CA), număr cu mult mai mare decât cifra avansată până în prezent de presă, în jur de 50 de milioane.

Dar compania de analize de date şi comunicare strategică, angajată în 2016 în campania prezidenţială a lui Donald Trump, a respins această cifră, menţionând că nu a "primit" datele decât a "30 de milioane" de persoane prin intermediul companiei Global Science Research (GSR), care, conform Facebook, i le-a transmis fără autorizaţie.

CA a repetat într-un comunicat că nu a folosit aceste date în cadrul activităţii sale pentru echipa de campanie a lui Trump şi că a şters toate informaţiile obţinute atunci când Facebook a informat-o, în 2015 potrivit reţelei sociale, asupra faptului că au fost transmise fără autorizaţie.

CA a intrat în posesia datelor printr-o aplicaţie de teste psihologice propuse pe Facebook, aplicaţie dezvoltată de GSR şi descărcată de mai mult de 300.000 de persoane. La acea vreme, sistemul permitea aplicaţiilor terţe să aibă acces nu doar la datele utilizatorilor care au folosit aplicaţia, dar şi la cele ale prietenilor lor, ceea ce explică numărul foarte ridicat de persoane care ar putea fi afectate.

Prins în acest nou scandal, Mark Zuckerberg s-a angajat într-o contraofensivă politică şi mediatică pentru a convinge utilizatorii, dar şi autorităţile din Statele Unite şi din restul lumii, că reţeaua socială a conştientizat responsabilitatea pe care o are şi acţionează pentru a-şi proteja membrii de orice exploatare dăunătoare a datelor lor, precum şi de orice operaţiune de propagandă sau de dezinformare politică.