Marius Vecerdea, atac la Țiriac: "Delapidare din fondul de rezervă al României"

Marius Vecerdea, antrenorul de tenis al președintelui Iohannis, și contracandidatul lui Ion Țiriac pentru șefia Federației de Tenis, îl acuză pe Țiriac de o suveică prin care fondul de reservă al României a fost ușurat cu 340.000 de euro.

"Ion Țiriac împreuna cu Jeno Marky in loja turneului WTA de la București! Suveica prin care 340.000 $ au plecat din fondul de rezerva al României direct in buzunarele unui apropiat al Premierului Ungariei prin intermediul lui Țiriac este dovedita acum prin documente.



Din păcate numele Simonei Halep a fost folosit fără ca ea sa aibă la cunoștința, in nota de fundamentare semnată de Orlando Teodorovici și Ministrul No Name al sportului, in scopul de a obține o suma cat mai mare. După cum vedeți, in nota de fundamentare prin care ei încearcă sa justifice plata din fondul de rezerva, se menționează ca scopul este ca Simona Halep, Mihaela Buzarnescu, Monica Niculescu și alte fete, sa participe la turneul de la București pentru a obține calificarea la Olimpiada de la Tokyo. Doar ca aceste jucătoare nu au avut la cunoștința despre aceste demersuri și cel mai grav, nici nu au participat la acest turneu!!!

Pana aici este doar o simpla deturnare de fonduri publice!!!

A urmat însă o și mai gravă acțiune: delapidarea fondului de rezerva al României!

Așa cum observați din documentele atașate, conform legii, fondul de rezerva al României este destinat pentru situații de urgentă in caz de calamități si alte nenorociri.







Din Hotărârea de Guvern semnată de Viorica și din nota de fundamentare semnată de Orlando observam ca banii ar trebui cheltuiți pentru taxa de licența a turneului pe anul 2019.



Din documentele publice de pe site-ul oficial al WTA, observam ca taxa de licența a turneului de la București este de 23.000 $, însă proprietarul și directorul Turneului, numitul Jeno Marky, cetățean strain din Ungaria si apropiat al premierului Viktor Orban, a facturat prin Asociația lui: Romai Tennisz Academya, către Federatia Romana de Tenis prin Președintele ei (încă nevalidat de Instanțe) Ion Țiriac suma de 1,4 milioane lei (adică 340.000 $), exact așa cum este prevazut in HG și nota de fundamentare!



Dragi români, asta este modus operandi al acestor impostori! Așa se scurg banii romanilor chiar din fondul de rezerva al României in buzunarele unor sarlatani!



Acesta este un atac la integritatea României și ar trebui tratat ca atare.

Sunt de acord sa sprijinim un turneu de tenis internațional, chiar și privat, cu condiția ca scopul sa fie sprijinirea sportivilor romani! Însă Simona Halep, Mihaela Buzarnescu și Monica Niculescu nici măcar nu au participat. Ok, sa spunem ca au participat alte sportive, ar fi bine și așa, dar atunci de ce este folosit numele Simonei și ai altor sportivi in scopul obținerii acestor fonduri?



Sa credem chiar ca din greșealaca au folosit numele Simonei, sa acceptam chiar și ideea ca este in regula sa plătim din banii noștri taxa de licența a unui turneu privat, fie și așa, dar de 15 ori prețul oficial și real al licenței? Unde sunt restul de bani Ion Țiriac? Unde sunt restul de 317.000 $ din fondul de rezerva al României, mustăcios octogenar îmbogățit pe pământurile acestei țări?

Răspunde public dacă ai curaj",scrie Vecerdea pe Facebook