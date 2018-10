Marius Manole: Ţara se află într-o mare primejdie. Ne îndreptăm cu paşi rapizi către comunism

Iată postea integrală a lui Marius Manole de pe Facebook:

"Trăim într-o perioada în care țară noastră se află într-o mare primejdie. Lucrurile au luat-o razna și se pare că ne îndreptăm cu pași rapizi către comunismul de care cu greu am scăpat în 89. Au murit oameni ca noi să putem fi liberi, să putem protesta liber, să putem trăi într-o țară care să nu mai fie la cheremul cuiva. Rând pe rând toate drepturile ne sunt luate. Iar nouă pare că nu ne pasă! Pericolul este extrem de mare, mai mare că niciodată!

Dintotdeauna artiștii au fost cei care s-au opus sistemului, au criticat, au arătat cu degetul, au trezit conștiințe. E adevărat că nu toți. În comunism au fost printre actori mulți oportuniști, lingăi care în ciuda faptului că țara murea încet, încet și nu numai țara, mureau oameni, mulți oameni, alții făceau pușcărie tocmai pentru că nu au vrut să facă pe placul sistemului, țineau morțiș să recite poezii la întrunirile de partid, pe stadioane și pe la revelioane private. Vorba cuiva "cu toții am mâncat rahat, doar că unii cereau și supliment". I-am iertat. Am spus lasă, așa au fost lucrurile atunci, noi suntem altă generație, noi vom schimba lucrurile, noi suntem schimbarea.. Da de unde! Acum când dictatură a început ușor, ușor să se instaleze, când ne conduc din nou niște analfabeți agramați și impertinenti și-au făcut apariția și artiștii fără conștiința și cu dorința maximă de parvenire. Va amintiți că acum ceva timp a apărut o scrisoare de susținere a doamnei Firea semnată de mulți artiști.

Bun! După ce au susținut că doamna Firea a contribuit la viața artistică a capitalei și că a ajutat arta din România să meargă înainte... s-au întâmplat următoare lucruri:

1. Actorul Lucian Ghimisi pe care l-am cunoscut și apreciat, trece de la conducerea teatrului Ion Creangă la conducerea ArCub. Instituție cu un buget impresionant. Nu știu ce-l recomandă pe Lucian să conducă o astfel de instituție

2. Actorul Marius Bodochi care mi-e coleg, cu care am împărțit scenă de atâtea ori, primește zilele astea conform unui proiect de hotărâre care figurează pe ordinea de zi a şedinţei din 18 octombrie a Consiliului General al Municipiului Bucureşti titlul de cetățean de onoare al capitalei. Nu zic că Marius Bodochi nu merită acest lucru, doar că stranie coincidență

3. Primăria capitalei aprobă înființarea Centrului Cultural Lumina. Acesta va avea 15 angajați, din care 3 posturi de conducere, și va fi susținut financiar de Primăria Capitalei, dar și din venituri proprii. Întâmplător sau nu directorul acestui centru devine actorul George Costin. Actor foarte bun de altfel dar și el semnatar al celebrei scrisori.

4. S-a înființat în București un teatru. Teatrul Dramaturgilor. Foarte frumos. Doar că pe afișele spectacolelor de la acest teatru al dramaturgilor apar cam aceleași nume care au semnat scrisoarea

Nu vă mai zic de directorii de teatre care aparțin de primărie și de prezentatorii evenimentelor organizate de primărie care sunt cu toții semnatarii scrisorii în cauză.

Nu știu cum vă sună dumneavoastră dar mie mi se pare cam schimb la schimb.

Sincer îmi pare rău că trebuie să scriu asta, repet sunt colegii mei cu care am jucat, pe care i-am avut în preajmă și cu care am crezut că am lucruri multe în comun. Doar că aici nu mai e voarba de artă și artiști, acum e despre o țară gata să fie luată prizonieră de o șleahtă de analfabeți parveniți și despre noi toți. Situația începe să semene foarte tare cu ce s-a întâmplat în comunism. Nu vi se pare?

În astfel de momente artiștii ar trebui să fie apărători și nu călăi.

Până nu e prea târziu vă rog, treziți-vă!! Încă mai putem salva, încă putem fi mai puternici ca ei...", a scris Marius Manole.