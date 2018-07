Marius Manole, despre #GuraPSD: PSD trebuie amendat tocmai pentru că a fost votat și a greșit

Cea mai mare greșeală a românilor e că spun că PSD au fost votați, așa că românii n-au ce să facă, este de părere actorul Marius Manole.

”Dacă au fost votați nu poți să le dai drumul. Tocmai pentru că au fost votați trebuie amendați. Îi lăsăm și în secunda în care greșesc îi amendăm”, a declarat actorul, la Realitatea TV.

Întrebat care este cel mai rău om politic, Marius Manole a răspuns că ”Liviu Dragnea a făcut foarte mult rău”.

Actorul este de părere că președintele Klaus Iohannis ar fi putut face ”mai mult” pentru români în cei patru ani de mandat.

”N-am să uit noaptea în care am ieșit pe străzi și urlam și plângeam că am reușit să schimbăm România. Era arma noastră cea mai mare. Cred că ar trebui să-și pună caseta aia în fiecare zi. Eu cred că ar fi putut să facă mai mult și cred că cei care am urlat în ziua aia meritam mai mult”, consideră Manole.