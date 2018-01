Marius Dunca, ministrul Tineretului şi Sportului: "Nu am favorizat nicio federație sportivă"

Nu am favorizat nicio federație sportivă, susține Marius Dunca, la un pas de plecarea din Guvern. Ministrul Tineretului si Sportului răspunde astfel acuzațiilor din presă, potrivit cărora ar fi dat în folosință către Federația Română de Judo, gratuit, un hotel din Cluj- Napoca.

Marius Dunca spune că hotelul a fost trecut, LEGAL, în administrarea Federației. De-a lungul mandatului, a mai precizat acesta, a ajutat în mod egal peste 10 federații de sport din România.

"Să vă dau câteva exemple: Federaţia Română de Badminton, Federaţia Română de Baschet, care au teren dat prin hotărâre de guvern, federaţiile de Taekwondo, de canotaj, de tir sportiv, de handbal, de tenis. AU primit tot de la Ministerul Tineretului şi Sportului (...) Am fost acuzat că aş fi dat în folosinţă, gratuit, hotelul Stadion din Cluj Federaţiei Române de Judo, fapt care nu este adevărat. Dar în acest hotel, din 2000, stă Federaţia de Judo, în ultimii doi ani doar loturile naţionale ale Federaţiei Române de Judo. Ministerul nu are un buget prin care să-şi permită să investească în baze, iar în ultimul an au fost probleme de salarii, le curge apa în hotel şi raţionamentul este unul simplu: vă predau, pentru că legea îmi permite, vă predau în administrare şi descurcaţi-vă, nu mai veniţi să cereţi bani de la Ministerul Tineretului şi Sportului. Am încercat lucrul acesta, iar acum suntem în reanalizare", a declarat Dunca.