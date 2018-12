Marius Copil, revelaţia ATP, despre visul îndeplinit al carierei

Marius Copil

Marius Copil, cooptat marţi de COSR în lotul olimpic de tenis al României, a declarat că ar fi un vis împlinit pentru el să participe la Jocurile Olimpice care vor fi găzduite de Tokyo în anul 2020.

"Aş dori şi eu să experimentez la Tokyo emoţiile pe care le-au trăit Florin Mergea şi Horia Tecău la Rio de Janeiro. Mă bucur că pot să fac parte din echipa asta incredibil de frumoasă a tenisului românesc. Mi-ar plăcea să mă pot califica la Tokyo, ar fi un vis împlinit să joc acolo. Sper să mergem cât mai mulţi în Japonia. Sincer, nu credeam că voi fi cooptat în lotul olimpic. Dar probabil că mi-a venit şi mie timpul", a afirmat Copil, cel mai bine clasat român în ierarhia masculină mondială de simplu.

Acesta a menţionat că obiectivul său în anul 2019 este clasarea în top 50 ATP. "A fost un an bun, clar mai bun decât cele de dinainte, dar nu se ridica la cerinţele mele. Vreau ca 2019 să fie un an şi mai bun. Vreau să am un turneu ATP câştigat, să intru în top 50 ATP şi să rămân acolo. Îmi doresc enorm să fiu mai constant în evoluţii", a precizat tenismanul, conform Agerpres.

Jucătorul Marius Copil (60 ATP) face parte din lotul olimpic de tenis al României, anunţat, marţi, de Comitetul Olimpic şi Sportiv Român, alături de următorii 11 sportivi: Simona Halep (nr. 1 WTA), Mihaela Buzărnescu (24 WTA), Irina Begu (67 WTA), Ana Bogdan (76 WTA), Sorana Cîrstea (85 WTA), Monica Niculescu (100 WTA), Alexandra Dulgheru (147 WTA), Irina Bara (158 WTA), Raluca Olaru (dublu, 44 WTA), Horia Tecău (dublu, 27 ATP), Florin Mergea (dublu, 576 ATP).