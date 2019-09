Mario Iorgulescu băuse înainte de accident! Ce alcoolemie avea fiul șefului LPF

Mario Iorgulescu, fiul lui Gino Iorgulescu, președintele Ligii Profesioniste de Fotbal, era sub influența băuturilor alcoolice în momentul accidentului petrecut în noaptea de sâmbătă spre duminică.

Conform probelor recoltate după coliziune, tânărul avea 0,80 grame per litru de alcool pur în sânge, potrivit Libertatea. Astfel, fiul șefului LPF va fi acuzat și de conducere sub influența băuturilor alcoolice și poate primi de la 1 la 5 ani de închisoare. În plus, pe numele lui Iorgulescu este un dosar penal pentru ucidere din culpă și vătămare corporală.