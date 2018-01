Marian Oprişan, despre şedinţa PSD: "Nu i-am reproşat lui Dragnea că ia deciziile singur în partid"

FOTO EXPLICATIE: Liviu Dragnea la DNA

FOTO: Inquam Photos / Octav Ganea

Preşedintele Consiliului Judeţean Vrancea, Marian Oprişan, a declarat marţi, la Palatul Victoria, că este nevoie de "democratizarea vieţii interne" din PSD, "în aşa fel încât deciziile să fie luate colectiv", anunţă Agerpres.

Întrebat dacă la şedinţa de luni a Comitetului Executiv Naţional al PSD i-a reproşat preşedintelui social-democraţilor, Liviu Dragnea, că ia singur deciziile în partid, Oprişan a răspuns:

"Nu i-am reproşat preşedintelui Dragnea o asemenea chestiune. Eu am militat întotdeauna - fiind om de partid, iubind Partidul Social Democrat, pentru că aici m-am consacrat ca şi politician -, am spus foarte clar că este nevoie de democratizarea vieţii interne de partid, în aşa fel încât deciziile să fie luate colectiv şi, pe de altă parte, cred cu tărie că în România administraţia centrală trebuie restructurată, pentru că e un aparat foarte mare. În continuare, după 28 de ani, avem aceeaşi administraţie pe care ne-a lăsat-o Nicolae Ceauşescu".



Potrivit lui Oprişan, "în ţările cu democraţii consolidate, raportul de personal între autorităţile locale şi cele centrale e de două treimi administraţie locală şi o treime administraţie centrală".



Totodată, Marian Oprişan a precizat că merită luate în discuţie opiniile preşedintelui executiv al PSD, Niculae Bădălău, prezentate într-un document făcut public la şedinţa de luni a Comitetului Executiv Naţional al social-democraţilor.



"Opiniile domnului preşedinte executiv, Niculae Bădălău, puse în acel document, merită să fie luate în discuţia Comitetului Executiv şi puse în dezbaterea partidului, pentru că Partidul Social Democrat (...) e un partid serios. Puterea lui stă în suma membrilor, simpatizanţilor, liderilor (...) atât în plan local, cât şi central. Şi suntem un partid viu, un partid în care, evident, că suntem uniţi, dar e nevoie de diversitatea opiniilor noastre", a mai afirmat Oprişan.



Totodată, întrebat dacă ar fi de acord cu o conducere colectivă a PSD, aşa cum sugerează Bădălău, Oprişan a răspuns: "Nu, astea sunt poveşti cu conducerea colectivă. Partidul e structurat pe o conducere colectivă, partidul are preşedinte, are Birou Permanent Naţional, are Comitet Executiv, are Congres, are Consiliu Naţional".



De asemenea, chestionat dacă au existat probleme în ultima perioadă în privinţa luării deciziilor în PSD, Oprişan a precizat: "Au fost nişte pauze în desfăşurarea şedinţelor Biroului Permanent Naţional, dar această chestiune s-a rezolvat operativ în urma şedinţei de ieri (n.r. - luni)".