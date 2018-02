Marian Oprișan îl înfruntă pe Dragnea: Voi candida la o funcție de conducere

Oprișan vs Dragnea

Liderul PSD Vrancea, Marian Oprișan, a anunțat că va candida la Congresul PSD, pentru o funcție de conducere în partid. Acesta a spus că nu a candidat la Congresul PSD din 2015, pentru că atunci nu avea soluția dată de judecători în dosarul ”Căprioara”.

”Nu am candidat in 2015 la Congres pentru ca am spus ca e dosarul meu, nu al partidului. Am demonstrat ca sunt nevinovat si nu am legătură cu ce mi-au fost aduse ca și acuzatii, eu candidez la o functie de conducere în partid”.