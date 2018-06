Marian Neacşu, mâna dreaptă a lui Liviu Dragnea: "O decizie aberant de nedreaptă. Suntem uniţi!"

Marian Neacsu

Marian Neacşu, secretar general PSD, a postat pe pagina sa de Facebook un mesaj de susţinere pentru Liviu Dragnea. Acesta spune că este o decizie aberant de neadreaptă, şi nu este o decizie impotriva unui om chiar daca el e presedintele partidului ci "impotriva partidului, impotriva milioanelor de oameni care au crezut si cred in noi si a milioanelor de romani care astazi o duc mai bine".

Iată mesajul postat de Marian Neacşu, pe facebook:

"Inca o etapa din lupta grea, incredibil de grea s-a consumat astazi finalizandu-se printr-o decizie aberant de nedreapta ! Care nu are nimic de-a face cu faptele si lucrarile dosarului si parca nici macar cu lupta politica ! Nu este o decizie impotriva unui om chiar daca el e presedintele partidului ci impotriva partidului, impotriva milioanelor de oameni care au crezut si cred in noi si a milioanelor de romani care astazi o duc mai bine ! Suntem astazi mai solidari si mai uniti decat oricand ! Alaturi de presedintele Liviu Dragnea si alaturi de conducerea legitima a partidului ! Alaturi de sutele de mii de membri ai partidului si de milioanele de simpatizanti ! Alaturi de toti romanii care vor binele acestei tari ! Cred in puterea noastra de a depasi orice obstacol ! Pentru ca impreuna suntem puternici ! Pentru ca suntem forta binelui ! Si vom ramane asa!", a scris acesta.