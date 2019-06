Marian Neacşu, făcut praf după numirea scandaloasă ca vicepreşedinte la ANRE

Numirea lui Marian Neacşu ca vicepreședinte al Autorității Naționale de Reglementare în domeniul Energiei este scandaloasă, notează newsenergy.ro. Neacșu nu a fost prezent la o audiere nici măcar formală, iar alegerea lui s-a făcut cu sprijinul larg al PSD.

La votul prin care a fost validat Marian Neacşu a lipsit Iulian Iancu (PSD), președintele Comisiei de Industrii din Camera Deputaților şi unul dintre social-democraţii cu o experienţă recunoscută în domeniul energiei.

În plus, potrivit newsenergy.ro, Marian Neacșu a fost ales cu 24 de voturi pentru, cu toate că acesta nu are nici experiența și are o condamnare definitivă cu suspendare, după ce și-a angajat ilegal fiica la biroul său parlamentar.

Deși legea prevede că pentru acest post trebuie să aibă experiență de cel puțin 5 ani în funcții de conducere în sectorul energetic, Neacșu este licenţiat în economie, este expert contabil şi are specializări în domeniul furajării animalelor. Vezi CCV-ul lui Marian Neacşu AICI.