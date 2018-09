Marian Neacșu, secretarul general al PSD: Nu cred că OUG pentru amnistie este oportună

Secretarul general al PSD, Marian Neacşu, a declarat, marţi, la Parlament, că momentan nu consideră „oportună" emiterea unei Ordonanţe de Urgenţă (OUG) privind amnistia şi graţierea pentru că subiectul nu a fost discutat în partid.

„Este foarte discutabil. Atâta vreme cât noi nu am stabilit, nu am decis, nici măcar nu am discutat în partid un astfel de subiect, sau nu ne-am aplecat cu foarte mare atenţie asupra lui, socotesc că nu este oportun", a declarat marţi, la Parlament, secretarul general al PSD, Marian Neacşu, întrebat dacă, în opinia sa, este oportună emiterea de către Guvern a unei Ordonanţe de urgenţă pentru amnistie şi graţiere.

El a adăugat că „vom vedea ce decizie va fi luată" după o discuţie în PSD.

„Dar, în măsura în care vom discuta, vom decide, vom aprecia pe bază de argumente oportunitatea de a propune un astfel de demers, atunci vom vedea ce decizie va fi luată", a precizat Neacşu.

Preşedintele PSD, Liviu Dragnea, a anunţat, duminică, că pentru el personal şi pentru formaţiunea pe care o conduce, ideea unei amnistii nu este o "iluzie juridică", precizând că trebuie o soluţie să se repare "nenorocirile cauzate de implicarea serviciilor şi procurorilor în instanţe".

"Pentru mine, ideea amnistiei nu e o iluzie juridică. Ca să discutăm foarte deschis şi tranşant. Se vorbeşte în spaţiul public de a se găsi o soluţie să se repare toate nenrocirile cauzate de implicarea serviciilor şi procurorilor în instante, aceste protocoale. Pentru mine şi pentru noi ca partid, ideea amnistiei nu este o iluzie juridică. Dacă premierului, ministrului Justiţiei li s-a cerut să se găsească soluţii pentru efectele acestor protocoale să fie şterse, nu trebuie să o mai lungească mult. Să se vedea posibilitatea judecătorilor fără să fie terorizaţi. Cum să creadă românul că un judecător este liber să îl judece. De aceea într-un sondaj apăruse un procent uriaş de români care credeau că pot ajunge condamnaţi fără să fie judecaţi", a declarat Liviu Dragnea, la Antena 3.