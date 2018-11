Marian Neacșu explodează după excludere: PSD nu e partidul unui lider!

Preşedintele PSD Ialomiţa, Marian Neacşu, anunţă că filiala a adoptat o rezoluţie prin care îi acordă sprijin necondiţionat, în urma excluderilor "neîntemeiate şi abuzive" din CEx al partidului. "Am vrut să dăm un mesaj clar, unitar şi fără echivoc. Partidul Social-Democrat este un partid de lideri, şi nu un partid al unui lider. Suntem o echipă şi doar aşa, uniţi, am reuşit să câştigăm alegerile din decembrie 2016", spune Neacşu.

Potrivit unui comunicat de presă de presă transmis, joi, de Marian Neacşu, Comitetul Executiv extins al PSD Ialomiţa a adoptat, miercuri, o rezoluţie prin care i-a acordat sprijin necondiţionat ca preşedinte al PSD Ialomiţa şi s-a solidarizat cu organizaţia PSD Dâmboviţa.



Decizia de a susţine o astfel de rezoluţie a venit pe fondul excluderilor decise luni în CEx PSD, pe care liderii şi membrii celor două organizaţii le consideră "neîntemeiate şi abuzive". Hotărârea de a-i acorda încredere liderului PSD Ialomiţa a fost luată în unanimitate, scrie în comunicat.



"Suntem într-o perioadă în care delictul de opinie şi libertatea de exprimare sunt sancţionate. Alte repere sau, dacă vreţi, criterii de evaluare, precum: performanţa electorală, capacitatea organizatorică, consensul, munca în echipă, ideile sunt ignorate cu bună ştiinţă. Însă, nu sunt descurajat, ci din contră, sunt pregătit să lupt în continuare pentru acestea", afirmă Marian Neacşu.



El spune că, din acest motiv, împreună cu colegii săi din Ialomiţa, parlamentarii, primarii, consilierii judeţeni, consilierii municipali şi preşedinţii organizaţiilor locale PSD din judeţul Ialomiţa a adoptat o rezoluţie prin care resping "decizia abuzivă" a CEx PSD de la începutul săptămânii.



"Am vrut să dăm un mesaj clar, unitar şi fără echivoc. Partidul Social-Democrat este un partid de lideri, şi nu un partid al unui lider. Suntem o echipă şi doar aşa, uniţi, am reuşit să câştigăm alegerile din decembrie 2016. Obiectiv pe care îl avem în continuare, toţi membri PSD Ialomiţa, şi la care ne vom raporta şi de aici înainte. Le mulţumesc pentru sprijinul lor, pentru mesajele de încurajare şi pentru decizia de a mă susţine în continuare ca preşedintele PSD Ialomiţa. Ei ştiu că sunt un luptător, unnom al consensului care crede că delictul de opinie nu trebuie sancţionat", susţine Marian Neacşu.



În rezoluţie, care are 12 puncte, semnatarii arată că ei consideră că hotărârile CEx privind excluderea lui Marian Neacşu şi Adrian Ţuţuianu sunt neîntemeiate şi abuzive, spunând că au încredere în deciziile lui Marian Neacşu şi îl susţin fără rezerve, iar poziţia exprimată de el CEx din 21 septembrie a exprimat poziţia întregii organizaţii, care a fost consultată şi a aprobat-o, notează news.ro.