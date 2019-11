Marian Godină se bagă în politică! Pe cine susține în ”războiul” Dăncilă - Iohannis

Polițistul Marian Godină se poziționează de partea lui Klaus Iohannis în subiectul organizării sau nu a unei dezbateri între candidații care s-au calificat în al doilea tur al alegerilor prezidențiale.

Într-o postare pe Facebook, Marian Godină amintește de amplele proteste care au avut loc în ultimii ani în România, ca urmare a măsurilor luate de Guvernele PSD, și precizează că nimeni nu i-a chemat atunci la dezbateri pe oamenii care au ieșit în stradă.

”Georgiana mergea lângă mine, ținându-mă de mână, iar eu o întrebam din cinci în cinci minute dacă a înghețat și dacă vrea să plecăm acasă. Îmi răspundea că a înghețat, dar nu vrea să plecăm.

Am ajuns acasă și, abia după ce ne-am dezbrăcat, am înțeles cât eram de înghețați.

Am deschis televizorul și l-am văzut pe unul care ne ironiza. Pe un canal de televiziune eram făcuți în toate felurile. Cei din cauza cărora ieșiserăm în stradă făceau glumițe pe seama noastră și spuneau că oricum vor merge mai departe. Ne ignorau complet.

Totul fusese în zadar. Aveam o stare de nervi, combinată cu neputință.

Venea săptămâna următoare și o luam de la capăt. Pe Georgiana o luase răceala, dar insista să vină cu mine.

Am stat să-mi amintesc dacă, vreunul din mulțimea aia de oameni a fost chemat la vreo dezbatere. Hmmm...nu cred.

Acum, brusc, se vor dezbateri. Ba mai mult, chiar dintre cei care au înghețat în stradă sunt unii care vor dezbatere. Serios? Dar pe tine te-a ascultat cineva atunci? Ai avut parte de vreo dezbatere?

Eu, unul, nu vreau nicio dezbatere. Nu vreau să o aud, a tot avut ocazia să zică și chiar să facă.

Dacă are ceva de zis pentru mine, cel care am înghețat în stradă, să vorbească într-o pungă și am s-o ascult eu mai târziu dacă o să am chef.

Sau dacă stau bine să mă gândesc și ca să fac și o glumă, aș vrea o dezbatere, dar în engleză. (fără translator)”, a scris Marian Godină pe Facebook.