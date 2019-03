Marian Godină, reacție despre Ștefan Mandachi. A manipulat sau nu?

Polițistul Marian Godină a făcut un scurt rezumat cu privire la campania lui Ștefan Mandachi, dacă a manipulat sau nu opinia publică și dacă a avut interese ascunse.

Marina Godină a observat că au început să apară fel și fel de articole în care se încearcă denigrarea lui Ștefan Mandachi, cel cu primul metru de autostradă din Moldova.

"Prima încercare a fost o poză cu Ștefan Mandachi în vârf de munte cu Președintele României. Doar că nu era el, ci un instructor de fitness de prin Argeș.

Mă întreb ce era dacă era chiar Ștefan Mandachi în acea poză? Am fi zis “băăă, păi ala a fost pe munte cu președintele. Păi atunci eu vreau să stau 6 ore pe DN1 în coloană să admir Valea Prahovei din mașină!”

A făcut sau nu campanie pentru reclamă?

Polițistul se întreabă: Așa, și? Avem autostrăzi? Nu avem. Păi despre autostrăzi vorbim, puțin îmi pasă dacă și-a făcut reclamă sau nu. Restaurante în România sunt destule, are fiecare de unde alege. Autostrăzi nu prea avem, iar eu vreau autostrăzi!

Nu de alta, dar am venit vineri seara de la Slatina la Brașov, am ales o oră în care am considerat eu că nu prea duduie economia, dar a fost nevoie de doar două camioane pe Rucăr-Bran să facă economia să explodeze.

Așa duduia economia că mă bucuram când mai era câte o pantă și o lua economia la vale de reușeam să prind și eu 40 km/h. Iar după ce mergi o oră cu 20 km/h, când prinzi 40 zici că zbori.

