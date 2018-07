Marian Drăgulescu protestează în faţa MTS. Gimnastul a adus trofeele câştigate în carieră

Marian Drăgulescu a iniţait un protest în faţa Ministerului Tineretului şi Sportului, fiind nemulţumit că nu a fost inclus în lotul pentru Campionatele Europene. Gimnastul a adus toate trofeele şi medaliile câştigate de-a lungul carierei şi le-a întins pe un steag tricolor. Sursa foto: Mediafax

Multiplul campion mondial a precizat însă că se simte foarte bine, cardiologii şi-au dat acordul pentru a intra în competiţii, iar dacă este nevoie poate concura pe propria semnătură, aşa cum au procedat în trecut ”Nadia Comăneci şi Marius Urzică”!

”Am avut o intervenţie chirurgicală în urmă cu o lună şi săptămână. Am rezolvat acele extrasistole pe care île aveam prin acea intervenţie. A urmat un protocol unde am fost chemat după prima săptămână, am avut acea monitorizare de 24 de ore de urmărire a rezultatului procedurii. Iar după patru săptămâni, aşa este protocolul acestei intervenţii, am avut încă un control, încă o monitorizare, am făcut toate testele. Nu a mai ieşit nimic! Intervenţia a fost o reuşită. După acest protocol, am primit şi o scrisoare din partea celor care m-au operat că pot să-mi văd mai departe de activitate. Le-am spus că aş avea o competiţie în 20 iulie şi i-am întrebat dacă pot concura. Mi-au spus că pot concura fără nicio problemă. Campionatul European începe în 8 august, deci şi mai departe de data de 20 iulie”, a declarat Marian Drăgulescu, pentru ProSport şi preluat de Mediafax.