Marian Drăgulescu: "La Cluj, am întâlnit o atmosferă cu totul aparte". Corina: "Marian, un geniu"

România a încheiat cu un total de 4 medalii, două de aur, una de argint și una de bronz, Campionatele Europene de la Cluj-Napoca, fiind depășită în clasamentul pe medalii doar de Rusia.

Delegația României a obținut în cea mai importantă competiție de gimnastică pe care a găzduit-o în ultimii 60 de ani două medalii de aur prin Marian Drăgulescu (sol) și Cătălina Ponor (bârnă), una de argint prin Marian Drăgulescu (sărituri) și una de bronz prin Larisa Iordache (bârnă).

Marian Drăgulescu, 37 de ani, şi soţia lui, Corina Drăgulescu, au fost invitaţi, luni după-amiază, la Realitatea TV. Cei doi au vorbit despre performanţa lui Marian de la Cluj.

"Înainte de exerciţiu, eram panicat, să nu fac vreo greşeală. Îmi imaginam că trebuie să fac un exerciţiu bun, ca să am şansă la medalii. Am reuşit să mă mobilizez, am simţit şi publicul. Am emoţii şi când mă uit la imaginile cu exerciţiul meu. A contat că acest Campionat European a avut loc acasă. La Cluj, am întâlnit o atmosferă cu totul aparte.

În gimnastică nu e bine nici să sari prea tare, nici să te înşurubezi, trebuie să fie echilibrat exerciţiul. Cei care reuşesc să-şi controleze mişcările, să facă tehnic mişcările cel mai bine, atunci exerciţiul îţi iese. Soţia mea este fanul meu numărul 1", a spus Marian Drăgulescu.

"Mi-am dorit să fiu mereu cel mai bun, am trecut prin toate aparatele. Am 2 antrenamente zi, 6 zile pe săptămână. Nu e un program foarte matinal. Sunt antrenamente grele. Şi noi am fost copleşiţi de atmosfera de la Cluj", a mai zis gimnastul nostru.

"El a avut o senzaţie de a vărsa, înainte de exerciţiul la sol. El are emoţii, cei din afară spun că e ca dracul gol. Ca reţetă, el îşi face nişte proiecţii care, la prma vedere, sunt nerealiste, dar se autodepăşeşte. Eu nu mă aşteptam ca după Olimpiadă să mai continue. În ultima perioadă a abordat un program asemănător cu ce se întâmplă afară: mă refer la nutriţie, la program. Marian este un geniu prin talent, prin fizionomie cu care a fost înzestrat la naştere", a spus Corina Drăgulescu.