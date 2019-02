Marian Drăgulescu și soția, la notar să divorțeze

Marian Drăgulescu și Corina au fost prezenți în urmă cu ceva timp la o emisiune de noapte și au povestit despre greutățile din căsnicia lor.



Cei doi au declarat că au fost de mai multe ori pe punctul de a divorța, însă de fiecare dată s-au răzgândit, uneori fiind vorba și de soartă.

„El m-a acuzat pe mine că le-am pitit, eu pe el ca le-a pierdut. Noi nici acum nu știm unde sunt actele noastre. De asta nici nu am putea să divorțăm. Noi trăim totul la intensitate și așa e mișto, că acolo îți dai seama. Deci noi am fost până la notar de atâtea ori și de câte ori a întors mașina… În următoarele 10 minute ne-am calmat. Am fost laterapie de cuplu.”, a declarat Corina Drăgulescu, conform libertatea.ro.

La rândul său, Marian a afirmat că în relația lor s-au produs anumite dezechilibre pricinuite mai ales de faptul că soția lui e super perfecționistă.