Rivale de moarte, Maria Sharapova și Serena Williams, se ciocnesc azi la Roland Garros

Maria Sharapova vs Serena Williams

Meci de foc, luni, la Roland Garros: rusoaica Maria Sharapova o întâlnește în optimile de finală pe proaspăt revenita pe terenul de tenis, Serena Williams.

Maria Sharapova a scris recent în cartea sa autobiografică că Serena Williams o urăște după ce a văzut-o plângând în vestiar după ce a pierdut în finala de la Wimbledon în 2004.

În replică, Serena Williams nu a negat că ar fi plâns, dar a menționat că în niciun caz nu o urăște pe Sharapova din cauza acelui episod.

Maria Sharapova și Serena Williams s-au întâlnit de 21 de ori până acum, iar americanca are un palmares covârșitor în fața rusoaicei: 19 victorii în meciurile directe!

Cu toate acestea, serena spune că favorita pentru meciul de luni este Maria Sharapova, potrivit site-ului oficial WTA. "Sincer, ea este probabil favorita pentru acest meci. Joacă de peste un an, iar eu am abia am repornit", le-a spus Williams jurnaliștilor.

Partida dintre Maria Sharapova și Serena Williams, din optimile de finala de la Roland Garros, va avea loc luni, dupa ora 17:00.