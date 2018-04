Maria Şarapova. Căzută pe locul 41 mondial, Maria Şarapova a vorbit despre retragere

Maria Şarapova, acum în vârstă de 31 de ani, căzută pe locul 41 mondial din cauza scandalului de dopaj, vrea să mai câştige un turneu de Grand Slem înainte de retragere.

Rusoaica începe sezonul pe zgură la Stuttgart, unde a primit un wild card, şi va juca în primul tur cu Caroline Garcia (Franţa), cap de serie numărul 6.

"După ce ai trăit experienţa victoriilor de Grad Slam, este absolut natural să ai acest obiectiv în mintea ta", a declarat Şarapova pentru CNN. "Ar fi o prostie pentru mine să spun că obiectivul meu pentru acest an este să câştig turnee mai mici, pentru că eu năzuiesc să fiu pe scenele mari şi să câştig marile turnee. Am trăit experienţa, ştiu cum e şi vreau s-o gust din nou. Voi munci pentru asta", a spus Şarapova, preluată de Agerpres.

"În privinţa retragerii, încă nu am stabilit o dată pentru mine, dar întotdeauna am spus că vreau să mă retrag după propriile reguli", a mai zis Maria Şarapova.