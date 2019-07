Maria Şarapova, făcută praf după ce s-a retras la 0-5 în decisiv, la Wimbledon

Maria Şarapova, locul 80 WTA, s-a retras, marţi, de pe teren, la scorul de 4-6, 7-6 (4), 5-0 pentru franţuzoaica Pauline Parmentier, locul 88 WTA, în primul tur al turneului de la Wimbledon.

Maria Şarapova, câştigătoare la Wimbledon, în 2004, a abandonat după două ore şi 17 minute.

Maria Şarapova a fost făcută praf de Pauline Parmentier din cauză că a preferat să se retragă la 0-5 în decisiv, pentru a masca, astfel, o umilinţă.

"Mi-aș fi dorit ca ea să termine meciul. Încă îmi doresc să pot să mă bucur de această victorie. Am văzut că juca la intensitate redusă în setul trei. Am crezut că va renunța la 3-0 sau la 4-0. Dar când joci până la 5-0, poți să termini meciul. Când am văzut-o că se apropie, când a abandonat, am vrut să-i zic...dar știți ce? Mi se pare trist pentru ea să spună 'N-am pierdut, îmi pare rău, am renunțat'! Nu-mi pasă, am câștigat, am meritat victoria, abandonul ei nu-mi ia cu nimic din merite. Să te retragi la 5-0 nu e foarte frumos, dar nu mă așteptam la altceva din partea ei. Adică, putea să o facă înainte, era clar accidentată, dar la 5-0 e ca și cum aș fi câștigat", a spus Parmentier, preluată de Digisport, la conferința de presă.

Maria Şarapova a jucat puţine meciuri în ultima perioadă, din cauza unei accidentări suferite la umăr, la finalul lunii ianuarie.