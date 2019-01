"Sunt un manager competent". Şefa EDP dezvăluie ce catastrofă a prevenit + rolul STS

Mihaela Nistor, la biroul său de la EDP, din strada Spiru Haret din Bucureşti. Foto: Cristian Otopeanu

Într-un interviu acordat site-ului realitatea.net, Maria Nistor, directoarea Editurii Didactice şi Pedagogice, susţine că este un manager competent, vine cu argumente şi dezvăluie că dezastrul manualelor şcolare putea fi mult mai mare decât s-a aflat, dacă nu intervenea. În plus, a vorbit, în premieră, despre rolul jucat de STS: "Are parteneriat cu Centrul Naţional de Evaluare si Examinare"

Maria Nistor (31 de ani), în calitate de şefă a EDP, a fost în centrul atenţiei, după scandalul generat de erorile existente mai ales în manualul de Geografie din 2018.

În urmă cu o săptămână, năsăudeanca s-a arătat deranjată după interviul acordat de ministrul Educaţiei, Ecaterina Andronescu, site-ului realitatea.net. Maria Mihaela Nistor a invocat "tendenţiozitatea" întrebărilor care o vizau, în special privind posibilitatea de a fi demisă.

Acum, într-un interviu amplu acordat realitatea.net, Maria Nistor susţine că este un manager competent, explică de ce face această afirmaţie şi dezvăluie ce catastrofă a prevenit în situaţia manualelor şcolare: "Habar nu aveţi!".

Totodată, directoarea Editurii Didactice şi Pedagogice, al cărei mandat expiră în luna august a acestui an, le răspunde celor care au acuzat-o că a avut un limbaj "inadecvat" faţă de subalterni, vorbeşte, în premieră, despre salariul de aproape 2.300 de euro lunar pe care îl primeşte în calitate de şefă a EDP şi explică, pentru prima dată, rolul STS.

- Doamna Mihaela Nistor, v-ati declarat nemultumita dupa interviul realizat de realitatea.net cu ministrul Educatiei, in care doamnei Andronescu i-au fost puse intrebari despre activitatea dumneavoastra, inclusiv despre o eventuala demitere. Va rog sa detaliati, pentru cititorii realitatea.net, despre ce este vorba.

- Probabil insistenta cu care dumneavoastra staruiati intr-un mod mai degraba tendentios, parerea mea, sa fiu demisa. Raspunsurile doamnei ministru au fost chiar elegante, adica nu poti sa cataloghezi pe cineva ca avand o activitate pozitiva sau negativa inaintea unei evaluari. Noi am avut, oricum, controale si in toamna, inainte ca domnia sa sa ocupe scaunul de ministru. Am avut atat Corpul de Control al ministrului in vizita, cat si control de la Ministerul Finantelor publice. Totul este transparent. Pur si simplu, nu neaparat ca m-a nemultumit, dar am considerat oportuna o discutie cu dumneavoastra pentru a intelege, de fapt, ce s-a intamplat in anul 2018 cu manualele scolare. Mi se parea ca abordarea nu este una de ansamblu, ci ca se cunoaste doar o anumita parte a problemei si atunci, evident, si intrebarile pot sa fie de o natura mai degraba tendentioasa.

NU NEGOCIEM ÎNTREBĂRILE, MISIUNEA JURNALISTULUI NU ESTE DE A FI PE PLACUL INTERVIEVATULUI, CI DE A OBŢINE INFORMAŢII PENTRU CITITORI

- Datoria unui jurnalist este sa puna intrebari incomode. Stiti foarte bine. Si acest lucru nu se poate negocia.

- Evident, dar, in acelasi timp, mie mi se pare ca jurnalistul, in deontologia lui, trebuie sa se informeze din toate partile inainte de a realiza un material.

- In cazul la care faceti referire, era vorba despre un interviu cu ministrul Educatiei, nu despre un simplu material. Tocmai de aceea, am considerat ca este util ca si dumneavoastra sa va exprimati opinia, dupa interviul acordat de doamna Ecaterina Andronescu. Vorbiti-ne despre activitatea dumneavoastra ca manager.

- In primul rand, activitatea mea din 2018 s-a bazat pe realizarea manualelor scolare si pe furnizarea acestora catre Inspectoratele Scolare Judetene si, respectiv, catre Inspectoratul Scolar al Municipiului Bucuresti. In acest sens, am furnizat 119 titluri, adica de aproape 5 ori mai multe decat toate editurile in anii precedenti. Ca exemplu, 2017, toate editurile private, dar si Regia Autonoma Editura Didactica si Pedagogica, in perioada fostei conduceri, au realizat in total 25 de titluri, noi am realizat, in total, in 2018, 119 titluri, in 3,2 milioane de exemplare si cu costuri relativ similare celor din anii precedenti, doar ca, daca aplicam regula de trei simpla, vedem, evident, ca in 2018 a existat si un avantaj financiar major al statului.

- S-a scris despre dumneavoastra ca sunteti un manager-dezastru. Dumneavoastra ce opinie aveti, cum va autoevaluati?

- O sa las Consiliul de Administratie sa ma evalueze. Asta se va intampla in zilele urmatoare, pentru ca vreau sa imi prezint si eu bilantul pe 2018. Bineinteles ca se scrie, pentru ca exista suficiente interese pe care, probabil, le cunoastem cu totii si nu as vrea sa intru in detalii. Imi aduc aminte aici de o replica a unui prieten foarte apropiat, care, atunci cand ma plangeam ca s-ar putea sa nu imi ajunga fondurile pentru realizarea tuturor manualelor, primisem cu aproximativ trei milioane in minus, fata de cat preconizam ca este necesar la nivel de cheltuieli pentru a duce la bun sfarsit acest contract, mi-a spus "Maria, un manager de succes este un manager care reuseste si cu resurse limitate". Pentru ca, intotdeauna, daca ai resurse relativ nelimitate, pentru ca aceasta este o chestiune relativa, evident ca te descurci.

In aprilie 2018, mai aveam bani sa imi platesc angajatii de atunci inca o luna si ceva. Apoi a aparut acea neconstitutionalitate, noi ne-am reorganizat de patru ori in 2018, era o incertitudine peste tot si peste toate, autorii erau reticenti in a semna contracte cu noi, oamenii din interior nu stiau daca vor mai avea unde sa lucreze sau nu, parteneriatele institutionale pe care am dorit sa le realizez in 2018 nu s-au putut semna integral, deoarece devenisem o societate non-grata si putina lume a inteles ca, de fapt, toata aceasta obiectie de neconstitutionalitate, care se regaseste in detaliu in decizia CCR 249/2018, s-a referit, mai degraba, la forma si nu la fond. Adica, la faptul ca ne-am transformat prin Ordonanta de Urgenta si nu prin Hotarare de Guvern.

- Pe o scara de la 1 la 10, ca manager, ce nota v-ati acorda?

- Eu zic sa ii lasam pe altii sa imi acorde note.

- Va intreb sincer...

- Am terminat liceul cu 9,96, la facultati am fost intotdeauna in top, Doctoratul l-am luat cu summa cum laude, dar nu vreau sa intru in detalii pentru ca stiti ce se spune despre lauda de sine. O sa ii las pe altii sa ma evalueze.

- Eu ma refeream la functia de manager...

- Si aici ma refer, in special, la publicul larg. Adica a fost primul an in care au existat manuale la timp pe bancile scolii si, cu exceptia regretabilei erori de la manualul de Geografie, prima editie, in rest, nu au existat probleme mai mari decat in anii anteriori, ci chiar s-a pus un accent pregnant pe calitate.

- Vom discuta despre calitatea manualelor mai incolo, dar, revenind la intrebarea initiala, pentru ca nu ati raspuns, cum va autoevaluati?

- O sa va las pe dumneavoastra sa ma evaluati cand terminam acest interviu.

- Sunteti multumita de activitatea dumneavoastra ca manager?

- Dupa un an si jumatate la EDP, eu sunt foarte multumita ca am reusit sa fac manualele in 10 limbi ale minoritatilor nationale, ca am reusit sa fac de 5 ori mai multe titluri decat facusera toate editurile private in anii precedenti, ca am reusit sa maresc salariile oamenilor, sa construiesc o echipa in adevaratul sens al cuvantului, sa renovez acesti pereti care nu fusesera igienizati de 23 de ani si se traia in niste conditii mizere. Deci, sunt multumita de ceea ce am lasat in urma. Cel mai important, consider ca am creat o echipa si ca am creat si un potential. Adica, EDP-ul a renascut din propria ruina. Chiar daca s-a reorganizat de patru ori in 2018.

"SUNT UN MANAGER COMPETENT"

- Sunteti un manager competent?

- Eu zic ca da, dar... Sa lasam istoria sa ne judece.

- Credeti ca la mijloc este vorba si despre invidie?

- Oamenii mari, in general, nu pleaca urechea la fiecare caine care latra, cum zicea Churchill.

- Sunteti un om mare?

- In devenire.

- Va considerati o persoana mai autoritara sau mai calma?

- Depinde de context. In timpul liber, sunt foarte calma. La serviciu, uneori, trebuie sa fii si bossy. Daca oamenii mei au ajuns sa stea peste program, fara sa ii rog eu, pentru ca mi-au vazut exemplul... Depinde ce intelegeti prin autoritara. Evident ca seful trebuie sa fie si putin sef.

- Angajatii va stiu de frica?

- Nu cred ca de frica si cred ca cel mai bine ar fi sa ii intrebati pe ei.

- Nu vor recunoaste, asta este cert.

- De ce? Uitati, de exemplu, am primit un mesaj de la o fosta angajata care acum lucreaza pe parte de redactare la CCR. Mi-a spus ca am fost omul de la care a avut cel mai mult de invatat. Ideea este ca incerc sa ii incurajez in permanenta si le-am insuflat dorinta de a incerca sa se autodepaseasca.

DEZVĂLUIRI: CATSTROFA MANUALELOR PUTEA FI MAI MARE DECAT S-A STIUT

- Care este explicatia dumneavoastra, la rece, pentru greselile din manualele EDP?

- Greseli exista si la clasa a IV-a, si a V-a, dar nu au fost in atentia presei. In 2018, fiind singura editura de pe piata care a furnizat Ministerului Educatiei manuale scolare, bineinteles ca toti ochii au fost atintiti catre noi.

Ca sa va raspund la intrebare, imi explic greselile printr-o delasare a autorilor. De exemplu, avem autori care au atat manualele de comunicare in Limba Romana, cat si de Matematica si Explorarea Mediului, adica incercau sa faca un volum cat mai mare de munca, iar fara prudenta, exista riscul mai mare sa gresesti, atunci cand muncesti mai mult.

Mai este vorba si despre delasarea evaluatorilor. De multe ori, se obisnuiau cu ideea ca merge si asa. Din greseli, cred ca am invatat cu totii. Atat autorii, cat si evaluatorii, cat si editorii. Dupa cum se poate observa, la ciclul primar, in afara de acea eroare cu 12 este mai mare ca 16, care a fost o eroare de tehnoredactare, nu prea mai exista greseli.

Imi aduc aminte ca intr-o noapte, pe la 3, incercam sa conving un grup de autori sa renunte la un exercitiu in care un biet copil de clasa a doua sa isi imagineze un dialog intre el si o priza de curent electric. Adica, au existat si situatii absurde.

Sau la clasa a VI-a, la o materie, nu vreau sa spun care, autorul dorea sa comparam circuitul ganduri, emotii, comportamente cu circuitul apei in natura. Evident ca am scos aceasta aberatie inainte ca pagina respectiva sa fie transformata in manual.

- Deci, catastrofa putea fi chiar mai mare.

- (râde) Habar nu aveti!

- Practic, dumneavoastra spuneti ca puteau fi gafe mult mai mari decat cele stiute...

- Au fost gafe mult mai mari, numai ca ele au fost contracarate inainte de a fi tiparite. Chiar gafe foarte mari. De exemplu, mai puteam afla ca, citez, microbii sunt fiinte vii care se vad cu ochiul liber. Am incheiat citatul. Evident ca si propozitia aceea a disparut. Adica s-a reformulat, microbii sunt niste microorganisme care nu se vad cu ochiul liber. Am fi cu totii lesinati in permanenta daca am vedea cati ne inconjoara. M-am trezit ca litera "e" este consoana... Adica, au existat mult mai multe aberatii.

- Cum se face ca astfel de oameni ajung sa scrie pentru o editura prestigioasa, precum EDP?

- Ei au scris pentru elevi si pentru minister. Dupa ce manuscrisele au fost declarate admise, Ministerul ni le-a putut acorda in baza de contract prin incredintare directa, printr-o exceptie a articolului 31 din Legea 96.

- Bun, dar cine scrie asa ceva?

- Autorii sunt autori reputati. Au scris si in baza unui contract cu EDP, anul trecut, si in baza contractelor cu editurile private in anii precedenti. Dar manualele nu au numai erori, au o structura bine gandita, un fir logic, se adapteaza programei, sunt multe exercitii interactive. Am predat 6 ani pe parte de educatie non-formala la Centrul Cultural German si atunci nu am cum sa nu remarc anumite aspecte. Dar am convingerea ca, dupa experienta anului trecut, atat autorii, cat si evaluatorii, cat si editorii de la toate editurile care vor participa la licitatie au devenit mai responsabili. Totul s-a intamplat din dorinta nestavilita de a avea cat mai multe manuale, de a fi cat mai cunoscut la nivel national.

- Dar pentru acel autor este o rusine sa fie cunoscut dupa asemenea gafe, nu?

- Tocmai de aceea...

- Sunt tineri?

- Sunt de toate varstele. De la autori care nu mai scrisesera niciodata un manual si s-au trezit cu un manuscris declarat castigator, adica de persoane de 30 de ani, la autori care sunt acum la al 15-lea sau al 16-lea manual...

- Dar comparatia pe care ati dezvaluit-o mai devreme este incredibila. Nu trebuie sa fii profesor ca sa iti dai seama ca...

- Acolo nu am apucat sa discut cu autoarea, am sters pe proprie raspundere comparatia respectiva, pentru ca nu am vrut sa ne mai luam alte castane.

- I-ati certat?

- Nu, cine sunt eu sa ii cert? Daca as fi fost un autor de manuale mai bun decat ei... Autorii sunt colaboratori, nu sunt in subordinea nimanui, sa ne intelegem. Exista un contract de drepturi de autor, cu acordul partilor. Eu pornesc de la premisa ca discutam de pe pozitii de egalitate. Autorii nu sunt angajatii mei si, chiar daca ar fi angajatii mei, toti angajatii mei sunt colegii mei.

- OK, deci oricine poate scrie un manual? Cum pot fi selectati cei care scriu manuale?

- Pai, exista doua paradigme. Exista paradigma de anul trecut, in care orice autor sau grup de autori, sunt persoane care lucreaza mai bine individual si persoane care lucreaza mai bine in echipa, deci orice autori sau grup de autori putea sa depuna un manuscris care se secretiza si era trimis spre evaluare de catre Centrul National de Evaluare si Examinare. Daca acel manuscris intrunea criteriile tehnice si de calitate si primea un punctaj de cel putin 85 la suta, era declarat admis de catre patru evaluatori. Ulterior, acelasi manuscris era redirectionat unui expert din mediul universitar. Un expert pe domeniul respectiv. Si, daca primea si avizul stiintific favorabil, era aprobat prin ordin de ministru si transformat in manual.

- Deci, este un lant intreg...

- De aceea am spus ca responsabilizarea trebuie sa fie una comuna si una a tuturor. In acest an, insa, pentru licitatii, autorii nu mai depun manuscrise. Deci, nu se elimina concurenta anul trecut absolut deloc. Din contra. Eu cred ca era vorba de o concurenta mai extinsa. In acest an, autorii trebuie sa fie afiliati unei edituri, adica sa aiba in prealabil un contract de colaborare, de drepturi de autor, incheiat cu editura. Ei cesioneaza drepturile de autor editurii respective si mandateaza editura sa depuna pentru ei manuscrisul lor transformat in manual.

EVALUATORII DE LA MANUALUL DE GEOGRAFIE 2018, CARE CONTINEA GRESELI, EXCLUSI PE VIITOR

- Excludeti varianta ca toti cei care au verificat manualele sa fi avut vreun scop?

- Mi se pare foarte putin probabil ca cinci evaluatori diferiti sa nu vada nici macar o eroare din multitudinea de erori care exista acolo.

- OK, atunci sunt slabi ca evaluatori?

- Nu pot sa etichetez, pentru ca as comite un sofism al generalizarii si nu imi sta in fire.

- Dar nici nu negati...

- Exista evaluatori si evaluatori.

- Acesti evaluatori vor mai participa in viitor la alte evaluari?

- Din fericire, evaluatorii manualului de Geografie din anul precedent, nu. Au fost si evaluatori care au sesizat erori la alte materii si, la rubrica de Observatii, au atras atentia...

Inca ceva. Am fost acuzata in presa ca nu angajez corectori. Pai, nu are rost sa angajez corectori, cand corectorii reprezinta acea categorie a oamenilor experti pe un anumit domeniu. Corectorii ii ai pe contract de colaborare.

- Oare aceste manuale au fost scrise cu acele greseli in mod intentionat?

- Daca ar fi asa, ar fi extrem de grav, vreau sa cred ca nu.

- In interviul pe care i l-am luat doamnei ministru Andronescu, dansa mi-a spus ca asa crede.

- Ar fi si mai grav, daca am lua in calcul aceasta ipoteza. Pentru ca ma intreb ce persoane si-ar pune numele pe o carte care sa contina dezinformari sau erori stiintifice.

- Puteti promite ca viitoarele manuale ale EDP nu vor mai avea erori?

- (râde). In primul rand, bineinteles ca misiunea mea aici, sarcina pe care mi-am dat-o singura, este ca manualele cu care vom participa la licitatia pentru anul scolar viitor sa fie fara greseli. Am luat foarte multe masuri in acest sens.

- Ce masuri?

- Nu va pot spune, pentru ca este un secret de afaceri de care s-ar bucura editurile private. Eu stiu sa imi protejez partea mea de informatie. De ce sa le dau idei, sa le ia si altii?

"AŞ FI VRUT CA EVALUATORII DE LA GEOGRAFIE 2018 SĂ AIBĂ BUNUL SIMŢ SĂ ÎŞI PUNĂ CENUŞĂ ÎN CAP"

- Veti mai lucra cu autorii care au comis greselile?

- Nu as mai incheia niciodata, adica mai bine mi-as da demisia din orice functie din Romania, decat sa mai inchei vreodata vreun contract cu autorii manualului de Geografie de anul trecut. As fi vrut sa aiba bunul simt, vara trecuta, cei care au scris ca manualul de Geografie este atat de perfect, sa aiba bunul simt de a iesi public si de a-si pune niste cenusa in cap.

- La cine va referiti?

- La evaluatorii care nu au vazut nicio greseala in manualul de Geografie de anul trecut.

- Evaluatorii sunt secreti, dar cine ii stie?

- Exista doar una sau doua persoane de la conducerea Centrului National de Evaluare si Examinare care ii cunosc. Eu nu ii stiu si este mai bine asa.

NU REGRETĂ CĂ A SCANDAT ÎMPOTRIVA ACTUALULUI GUVERN

- Newsweek a remarcat ca ati participat la protestele antiguvernamentale din iarna lui 2017 si v-ati aratat dezamagita de Ordonanta de Urgentă pentru amnistie si gratiere data de PSD. Cum comentati acum acest lucru?

- Exact asa cum am comentat si pentru colegii de la Recorder. Imi mentin coloana vertebrala, afirmatiile si punctul de vedere. Intr-o prima etapa, am facut parte dintr-o masa de populatie manipulabila, ca sa spun asa. Eram foarte multi oameni porniti impotriva sistemului si a politicilor de atunci, in special in Cluj. Momentul care m-a facut sa ma gandesc mai bine a fost atunci cand, la un moment dat, in piata, cineva din asa zisa opozitie, de la USR, a luat microfonul si ne-a dictat ce sa strigam. Atunci mi-am dat seama, am avut o revelatie, ca nu este vorba despre o libertate de opinie, ci este vorba despre a face parte dintr-o multime. Si cu totii am citit psihologia multimilor... Scopul meu in viata nu este sa devin o marioneta. Si atunci m-am retras. M-am retras de bunavoie si nesilita de nimeni in momentul in care am observat ca devin parte a unei mase manipulabile.

- Stati un pic, nu ati participat din convingere? Trebuia sa va dati seama ulterior de ce protestati? Iar dupa ce ati participat la proteste ati ajuns, sigur ca nu imediat, in functia de sefa a Editurii Didactice si Pedagogice...

- Asta nu a avut absolut nicio legatura cu numirea mea, pentru ca la proteste am participat cateva saptamani, in luna ianuarie, iar aici am fost numita in august 2017. Tocmai din dragoste de tara, ca sa zic asa, am refuzat o cariera universitara in Germania.

- Va pare rau ca ati fost la proteste si ati scandat contra Guvernului?

- Nu, pentru ca a fost o experienta foarte interesanta. Am vazut cum este sa fii, la un moment dat, manipulat. Chiar daca tu te-ai dus in calitate de cetatean onest, chiar daca te-ai dus cu spiritul critic, chiar daca tu credeai ca faci ceva pentru democratie. Ei, bine, democratia, etimologic vorbind, inseamna puterea poporului.

- Sunteti o persoana inteligenta, v-ati lasat manipulata cateva saptamani pana sa va dati seama de acest lucru?

- In momentul in care mi s-a spus ce sa strig, atunci am si plecat. Este imperios necesara, in orice analiza, abordarea de ansamblu. Nu poti sa vezi doar o parte a problemei. Eu nu sunt membru al vreunui partid politic, insa eu nu cred ca exista partid politic doar cu oameni buni sau doar cu oameni rai, doar cu oameni foarte bine pregatiti sau doar cu oameni foarte slab pregatiti.

- Agentia Mediafax a publicat, acum cateva luni, un material in care mai multi angajati ai EDP v-au acuzat ca folositi un limbaj inadecvat. Ce raspuns dati?

- Stiu ca am fost acuzata de cativa sau mai multi angajati ai Editurii ca ii tin sa lucreze peste program si ca le-am spus ca nu sunt aici pe post de dadaca, si imi mentin afirmatia. Cred foarte mult in selectia naturala si ca este nevoie de competenta si ca pentru a livra un produs de cea mai buna calitate ai nevoie de oameni devotati. Interesant este ca oamenii care in primavara se plangeau in presa ca as fi un dictator au venit la petrecerea de Craciun cu pix pentru cea mai tare sefa, cu mici cadouri personalizate si chiar cred ca am o echipa foarte solida aici si sunt mandra si recunoscatoare pentru ea.

Partea interesanta a fost cand mi-am facut aparitia aici. Toti erau intr-o stare latenta, se stia doar ca nu sunt bani, ca nu vor creste niciodata salariile, majoritatea avea minimul pe economie, plus sporul de vechime de peste 25 de ani, ei lucrand in mare parte la EDP de cand au terminat scoala. Si, bineinteles, pentru a progresa, trebuie sa iesi din zona de confort. Eu sunt obisnuita sa ies din zona de confort, recunosc ca nu a fost usor sa ii trag si pe altii dupa mine. De exemplu, asistentul pe care il mostenisem si-a dat demisia dupa cateva luni.

- De ce? Ce i-ati facut?

- Nu era obisnuit sa tina ritmul de munca pe care il am eu si care este destul de alert.

- Concret, ce i-ati cerut sa faca si nu a facut?

- A, nu, omul si-a facut treaba, doar ca avea un ritm de munca mai lent si trebuia sa isi finalizeze si teza de doctorat, iar o teza de doctorat nu se scrie la birou, din punctul meu de vedere. Am facut si eu cercetare in orele de peste program, fac in continuare cercetare pe partea asta de gandire critica...

- Deci, in concluzie, sustineti ca nu ati folosit un limbaj inadecvat.

- Depinde cum definim conceptul de limbaj inadecvat.

- Adica, i-ati jignit pe angajati?

- Eu nu jignesc pe nimeni, pentru ca nu am acest drept.

- Mai mult, in materialul publicat de Mediafax anul trecut, ati fost acuzata ca ati aruncat cu dosare în capul unei angajate.

- Acum doi ani, in iarna de acum doi ani, am zacut doua luni la pat pentru ca ma lovisem la cap, la birou. Am avut o mica plaga care m-a dus la o repozitionare vertebrala si la aproape doua luni de stat intr-o stare mai degraba euglenica. Deci, stiu ce inseamna sa te lovesti la cap, nu as putea sa dau nimanui in cap.

UN REDACTOR LA EDP CÂŞTIGĂ 3.000 DE LEI NET, LUNAR

- Deci, sustineti ca nu ati lovit pe nimeni cu dosarul in cap?

- Acolo era o chestie foarte simpla, de substrat (n.red. Maria Nistor se ridica de pe scaun, merge la birou, ia o foaie si o intinde jurnalistului).

- Deci, intr-un mod mai agresiv.

- Intr-un mod care poate fi perceput agresiv, insa mie imi este foarte clar ce s-a intamplat. Un angajat a incercat sa isi aduca fiica la Editura, i-am oferit o prima sansa, pentru ca orice angajat are o perioada de proba, conform legii, de maximum 90 de zile, ca sa isi dea seama daca vrea sa lucreze la angajatorul respectiv, iar angajatorul sa isi dea seama daca persoana respectiva este utila si isi face treaba cu profesionalism sau, macar, isi doreste sa invete. In acest caz, domnisoara nu a dorit sa invete, am sunat-o la un moment dat ca aveam nevoie de ea si m-am trezit ca a plecat in strainatate fara sa isi faca o cerere de concediu si atunci, evident, pasul doi a fost sa o dau afara, din moment ce se afla in perioada de proba. Constiinta mea spune ca in perioada de proba nu te duci in vacanta. Dar fiecare cu prioritatile lui, nu mai vreau sa comentez.

- Ati mai spus pana acum acest lucru?

- Nu am mai spus acest lucru. Si mi s-a spus foarte clar ca o sa imi para rau pentru faptul ca am indraznit sa o dau afara. Ei, bine, nu ai cum sa multumesti pe toata lumea. Mai ales dintr-o pozitie de conducere. Era o persoana mai degraba frustrata.

- Si ati mai fost acuzata ca ati scuipat un angajat...

- Daca, Doamne fereste, maine vine un angajat sau o angajata cu ochiul vanat, insemna ca directorul general este vinovat?

- Au fost martori?

- Eu nu pot sa spun ca erau martori sau nu erau martori la un eveniment care nu s-a intamplat. Este ca si cand m-ati intreba daca erau martori azi dimineata, cand am vazut soarele rasarind. Ei, bine, azi dimineata nu am vazut soarele rasarind. Nu pot sa spun daca erau martori sau nu.

- Deci, respingeti acuzatiile.

- Evident.

- Este adevarat ca ati angajat un şofer cu un salariu mai mare decât al unui redactor, asa cum au relatat angajatii in materialul aparut pe Mediafax?

- Soferul pe care l-am angajat avea un salariu net de 2.000 de lei. Inainte, soferul, la experienta pe care o avea, pentru ca fusese soferul multor demnitari, iar inainte fusese colonel SPP, era in rezerva, castiga mult mai mult. 2.000 de lei pentru un sofer, pe luna, sofer al directorului general, care lucreaza de dimineata pana noaptea si care mai are si foarte multe deplasari in teritoriu, nu mi se pare o suma foarte mare.

- Cat castiga un redactor la Editura Didactica si Pedagogica?

- Acum, un redactor castiga 3.000. Este platit, evident, si pentru ore suplimentare. Iar eu am adus, din mediul privat, acea politica de prime pentru livrabile suplimentare. Adica, un redactor are in obligatie sa redacteze doua manuale pe luna. Daca redactorul vrea sa isi foloseasca weekend-urile sau timpul liber pentru a livra suplimentar inca un manual sau doua, este platit suplimentar, proportional cu munca depusa.

- Deci, un redactor primeste 3.000 de lei net?

- Da. Dar, cand am venit eu, era cam 1.500 de lei net. In 2018, salariile angajatilor EDP aproape ca s-au dublat.

MARIA NISTOR CÂŞTIGĂ APROAPE 2.300 DE EURO LUNAR

- Aveti un salariu lunar de peste 2.000 de euro. Aproape 2.300 de euro. Vi se pare o suma mica sau nu?

- In primul rand, tin sa mentionez ca nu mi-am parasit nici joburile pe care le aveam la Cluj, nici casa cu gradina cu trandafiri de la Cluj pentru bani. Nici prietenii, nici oamenii dragi, nici studentii de acolo. Am venit aici constienta ca este imperios necesara realizarea unei schimbari.

Unii privati isi faceau bani, nu neaparat pe calitate. Ati vazut, in manualul de clasa a IV-a de Educatie Civica, Vaticanul este localizat in Sardinia. Si manualul este de trei ani in circulatie. Nimeni din acea editura nu s-a deranjat sa faca o corectie inainte de retiparire.

Iar in momentul in care Geografia a aparut cu greseli regretabile, pentru care sunt de vina atat autorii, cat si evaluatorii, cat si redactorii EDP, cat si eu, pana la urma, pentru ca am avut incredere in ei in prima etapa, s-a retiparit integral.

- Iar costurile?

- Costurile au fost suportate de catre Editura, care se descurca financiar.

- Sunteti pe plus?

- Da, iar din acest plus, o mare parte din bani se va intoarce la bugetul de stat.

- Revenind, cum vi se pare suma de peste 2.000 de euro lunar pe care o primiti ca director al EDP? Este mica?

- Nu mi se pare putin, insa eu din acesti bani imi platesc si chiria, pentru ca nu exista alta baza legala, la aceasta societate, de decontare a chiriei. Si bineinteles ca nu pot sa am chiar cate o casa in fiecare oras in care am lucrat sau in care lucrez.

- Unde aveti casa?

- La Nasaud si la Cluj.

- Iar in Bucuresti? Este mare chiria?

- Este o chirie decenta, nu este nici mica, nici mare. Nu ma plang financiar. Dar vreau sa va spun ca, inainte sa fiu la EDP, castigam aproape dublu.

- Adica undeva la...?

- Calculati!

- 4.000 de euro lunar?

- Am ajuns si la 4.000 de euro. Aveam si 3.000, si 2.800, in functie de norma si de prestatiile realizate. La un moment dat, lucram printr-un PFA cu unele multinationale din Cluj, unde eram atat evaluator, cat si trainer lingvistic, am fost si director stiintific, cercetare-dezvoltare, la o multinationala... Mi-am facut si partea de scoala, eu per ansamblu sunt multumita.

Si s-a mai scris ca am experienta manageriala zero. Nu este asa. Am investit foarte mult in studentii mei si in fostii mei studenti. Eu mi-am facut o echipa de analiza cu oamenii pe care ii aveam, am vazut ca au potential si ca erau suficient de harnici incat sa munceasca.

CE ROL ARE STS

- Cum ati ajuns sefa EDP? Ce l-a convins pe Liviu Pop?

- Am citit ca m-au propus atatia oameni...

- Inclusiv SRI-ul ar fi avut un rol, conform presei...

- Nu as vrea sa comentez aceste zvonuri, pentru ca maine, poimaine, voi auzi ca m-a propus NASA. Nu inteleg de unde si pana unde, intr-o adevarata teorie a conspiratiei, din ce in ce mai multe servicii si structuri ale statului se implica in manuale. Eu cred ca sunt si alte probleme in tara asta.

Referitor la erorile din manualele tiparite, varianta digitala a fost corectata in regim de urgenta. Deci, pe site apare varianta fara eroare si, in acelasi timp, pe platforma manuale.edu.ro. Multumesc STS-ului pentru tot sprijinul...

- Cui?

- Serviciului de Telecomunicatii Speciale, care gestioneaza platforma manuale.edu.ro. Oamenii au fost operativi.

- Ce rol are STS?

- STS are parteneriat cu Centrul National de Evaluare si Examinare pentru partea de evaluari nationale si este foarte bine asa, pentru ca altfel va dati seama ce riscuri ar fi sa intre niste hackeri si sa vada subiectele de la BAC.

- OK, revenind, cum l-ati cunoscut pe Liviu Pop?

- L-am cunoscut pe fostul ministru Liviu Pop in dimineata in care am intrat in Minister. Si am avut vreo trei ore de sedinta cu secretarii de stat de la vremea aceea, exact pe subiectul manualelor.

- Credeti ca propunerea ca dummeavoastra sa fiti sefa EDP a fost o eroare?

- Nu... (pauză de câteva secunde). Nu ma caracterizeaza neaparat modestia, atat timp cat stau si muncesc de dimineata, devreme, pana noaptea tarziu si cat am reusit sa corectez atatea manuale alaturi de toata echipa si sa se poata observa un progres institutional relevant.

CE VINĂ ÎŞI ASUMĂ + REACŢIA DESPRE O EVENTUALĂ DEMISIE

- Va asumati vreo vina in scandalul manualelor scolare?

- Singura vina majora in contextul primului manual a fost ca am vrut ca dupa 5 ani in care acesti elevi nu au avut niciodata manualele pe bancile scolii la inceput de an, sa aiba primul manual, si acesta era Geografia, la inceputul vacantei, din clasa a V-a spre clasa a VI-a. Si vina pe care am avut-o a fost ca am avut incredere in evaluatori. Ei, bine, acesta a fost un dus rece, din care am invatat foarte multe si care nu o se mai repete. Ulterior, nu am mai avut incredere in evaluatori. Mi-am cooptat experti din fiecare domeniu, care sa citeasca fiecare manual cu maxima atentie.

- Acum, va intreb si despre demisie. Daca vor mai aparea asemenea erori in manuale, va veti da demisia?

- Cred ca nici nu se pune problema, daca vor mai aparea asemenea erori... Acum, depinde si ce intelegem prin erori, pentru ca s-ar putea o virgula sa se mai strecoare pe undeva.

- Eu ma refer la erori grave. Deci, daca vor mai fi erori grave, va veti da demisia?

- In primul rand, daca as scrie eu manualele si ar aparea vreo eroare, probabil nu as mai scrie niciodata un manual. O eroare de acest fel, pentru ca exista si erori minore. In al doilea rand, am gasit in vara texte la clasa a II-a care erau atribuite unor autori ce apareau doua pagini mai incolo, la alte texte. Adica erau inversati autorii de la doua pagini diferite intre ei. Autorii respectivi aveau opera tradusa din alta limba. Si a trebuit sa verific totul alaturi de echipa, am facut si traininguri pe parte de redactare cu ei. Am adus experti lingvisti, tocmai pentru a investi in resurse umane si sunt convinsa ca EDP-ul a crescut pe perioada mandatului meu.

Apropo de intrebarea dumneavoastra, nu sunt legata de un scaun. Chiar mai am si alte oferte, dar, deocamdata, simt ca locul meu este aici, pentru ca mai am cu ce contribui la optimizarea intregului proces si la succesul institutiei pe care o conduc. Cand lucrurile nu vor mai fi asa sau daca ma voi plictisi, voi pleca in alta parte.

- La cel fel de oferte va referiti?

- La functii, la joburi. Nu vreau sa dau prea multe din casa, insa nu cred ca partea profesionala a vietii o sa provoace vreodata impedimente majore. Consider ca am muncit si am invatat suficient. Bineinteles ca ne nastem si murim cu dorinta de a invata...

- Spuneati anul trecut ca ii veti da in judecata pe autorii manualelor gresite. In ce stadiu sunt acum lucrurile?

- Avem doua cazuri. Avem speta cu un director editorial de la alta editura, care s-a intitulat autor de manuale. Desi manualul aparuse si in urma cu patru ani, doamna respectiva a dat o declaratie pe proprie raspundere ca are continut original si ca ii apartine integral. In urma cu patru ani, manualul respectiv fusese coordonat de dumneai. Patru ani mai tarziu, suta la suta pe exact acelasi continut, suta la suta acelasi continut, verificat, apare doamna ca fiind autor individual. Asta mi se pare inselaciune. I-am lasat pe avocatii mei sa gestioneze speta.

- Eu m-am referit ca spuneati ca ii veti da in judecata pe autorii care au gresit manualele de Geografie.

- Din doua motive: numarul mare de erori si faptul ca, atunci cand au aparut acele erori si i-am sunat, mi-au spus, asa, nonsalant, "Doamna, de ce va agitati atat? Sunt doar niste erori de typing". Dar la manualul de Geografie nu putea fi vorba despre simple erori de typing. Apoi, au aparut intr-un articol pe Hotnews si au spus ca, de fapt, noi am facut acele erori. Si, atunci, bineinteles, am iesit in conferinta de presa cu manuscrisul in original, tocmai pentru a se vedea situatia exacta. Iar acum, avocatii se ocupa de speta. Voi intreba si voi reveni cu amanunte. Partea buna este ca manualul a fost corectat. Au fost numeroase greseli, unele dintre ele impardonabile, atat pentru noi, cat si pentru cei care au scris.

De altfel, cei care au gresit nu au mai raspuns la telefon, si-au inchis toti telefoanele, ca doar, ce sa faci, cand ai gresit, te ascunzi ca melcul in casuta ta.