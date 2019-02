Maria Grapini, nervoasă la Realitatea TV după ce a fost acuzată că a încercat să o fure pe Kovesi

Maria Grapini lovește din nou

Maria Grapini, europarlamentar PSD, s-a enervat, la Realitatea TV, după ce a fost acuzată că a încercat să o fure la numătoarea voturilor pe Laura Codruța Kovesi.

Maria Grapini a afirmat la Realitatea TV că voturile au fost numărate de două ori. ”Două buletine au fost lipite”, a spus europarlamentul PSD.

Întrebată de ce i-au fost luate din mână buletinele de vot, Maria Grapini a spus: ”Doamna, de unde să știu de ce mi le-au luat din mână? Această doamnă este norvoasă tot timpul. Dacă vă uitați la orice intervenție din Parlamentul European țipă, e nervoasă, nu știu ce are dumneaei”.

Europarlamentarul PSD a mai spus că se vede că toată presa e acolo. ”Eu am luat primul teanc, întâmplător al francezului, 1 vot, am numărat și l-am pus deoparte. Ea mi-a dat teancul și când am numărat două buletine au fost lipite”, a povestit Maria Grapini, adăugând că nu răspunde ea de politețea colegei sale din Parlamentul European.

De asemenea, Maria Grapini mai spune că la numărarea voturilor erau prezenți patru membri. ”Colegul de la ALDE și Macovei n-au schițat niciun geste. Erau în fața mea. Cum vă închipuiți să am vrut să fur la numărătoare. Mă jingniți”, a mai afirmat Maria Garapini

”Mă jigniți, nu vă e rușine? Cum vă permiteți să spun că fur?”, a mai spus Maria Grapini.

Europarlamentarul Judith Sargentini (Grupul Verzilor) i-a reproșat Mariei Grapini că "a sărit" cu numărătoarea un vot dat în favoarea fostei șefe DNA, Laura Codruța Kovesi, în Comisia pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne (LIBE) a PE. Sargentini a oprit-o din această activitate pe Grapini și a renumarat ea voturile.

Voturile date astăzi de europarlamentarii din LIBE au fost numărate de o comisie formată din Judith Sargentini, Roberta Metsola, Monica Macovei și Maria Grapini. Urnă cu voturile a fost pusă pe o masă, iar cei patru europarlamentari au început să le numere unul câte unul.

Maria Grapini a fost cea care a început. "22", a spus europarlamentarul român, după ce a numărat voturile în cazul candidatului francez Jean-Francois Bohner, scrie ziare.com.

"Îmi cer scuze"

Urma numărătoarea voturior în cazul Kovesi. În momentul în care Grapini ia buletinele de vot și începe să le numere, două dintre acestea par a fi lipite.

"Ho, ho, ho", sare Sargentini, potrivit imaginilor video.

"Trei, trei, trei", țipă Maria Grapini, care-și da seama că a greșit. "Îmi cer scuze", continuă această.

"Nu. Dar lasă-mă pe mine să fac asta!", îi spune Sargentini. Această reia numărătoarea și îi ies cele 26 de voturi date pentru Kovesi.

"Ok", se resemnează Maria Grapini.

Laura Codruța Kovesi a obținut 26 voturi, miercuri, în comisia pentru libertăți civile și justiție (LIBE) a Parlamentului European, clasându-se pe locul întâi pentru ocuparea poziției de procuror-șef al Parchetului European.

Pe locul doi s-a clasat candidatul francez Francois Bohnert cu 22 voturi, iar pe trei Andres Ritter, din Germania. Votul a fost secret, cu buletine.

Marți seară, Kovesi primise cele mai multe voturi și în Comisia pentru control bugetar (CONT), după audierile din Parlamentul European pentru șefia Parchetului European.