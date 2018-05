Marea Britanie, lovită de "mama tuturor furtunilor", noaptea trecută. Au fost 20.000 de fulgere! / Foto: arhivă

Marea Britanie a fost lovita de fulgere de 15.000 - 20.000 de ori, in noaptea de sambata spre duminica, cand tara a fost traversata de ceea ce meteorologii au numit "mama tuturor furtunilor".

Cerul a explodat de lumina si tunete deasupra capitalei si sudului Angliei. Pompierii din Londra au declarat ca au preluat mai mult de 500 de apeluri legate de vreme dupa izbucnirea unei furtuni "extrem de intense", informeaza ziare.com, citand Press Association.



James Brewin a imortalizat momentul in care Big Ben si Westminster (Palatul Parlamentului) au fost iluminate de un fulger, descriind imaginea astfel: "Londra ca in lumina zilei la miezul noptii pentru o fractiune de secunda".



Western Power Distribution a raportat ca aproape 1.000 de proprietati au ramas fara curent electric in Midlands, majoritatea intreruperilor fiind provocate de fulgere. In aceeasi regiune au fost emise 17 alerte de inundatii.



O avertizare de furtuni puternice a Met Office, care acopera o mare parte din Anglia si Tara Galilor, este valabila pana luni.