Marcel Toader a făcut publică hotărârea de divorț. Motivul despărțirii dintre cei doi

Războiul dintre Marcel Toader şi Maria Constantin este departe de a se fi terminat. Mai mult de atât, acesta a făcut publică cererea de chemare în judecată pentru desfacerea căsătoriei şi motivele de artistă în faţa magistraţilor.

Maria Constantin susţine că Marcel ar fi bătut-o şi ar fi sechestrat-o în casă.





”Desfacerea căsniciei noastre din culpă comună fără motivare. În fapt, ne-am căsătorit în anul 2015 şi am convieţuit împreună până în vara acestui an la domiciliul pârâtului. Relaţia noastră de căsătorie a avut de suferit în ultimul an datorită atitudinii pârâtului de indiferenţă manifestate faţă de obligaţiile de familie, refuzul de a se implica în rezolvarea treburilor familiale şi nu în ultimul rând de excesele de furie manifestate asupra mea. Deşi existau dovezi clare că acesta coresponda şi avea relaţii extraconjugale, la încercarea mea de a solicita o explicaţie în vederea rezolvării situaţiei eram supusă la violenţe fizice şi verbale din partea pârâtului. Am crezut iniţial că este iar o rătăcire de moment a pârâtului, însă văzând că acesta nu vrea să dea semne că vrea să se implice activ în relaţia de familie, ba mai mult a adoptat un comportament batjocoritor, am încercat să mai port o discuţie cu privire la viitorul relaţiei noastre însă nu a dat curs nici acestei solicitări. Lipsa de implicare în viaţa de familie, atitudinea violentă, indiferenţa pentru problemele căsniciei noastre au condus la separarea noastră în fapt”, este precizat în cererea de chemare în judecată pentru desfacerea căsătoriei depusă de Maria Constantin, notează wowbiz.ro.