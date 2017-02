Manuela Hărăbor cere ajutor pentru fiul ei, bolnav

Actrița Manuela Hărăbor a solicitat, miercuri, ajutor pentru a face rost de un medicament foarte important pentru fiul său, diagnosticat cu autism.

,,Dragii mei, ajutorul vostru începe să capete volum. Ieri și azi m-am întâlnit cu oameni minunați din București care au dăruit din tot sufletul Rivotril, am primit din țară primele medicamente și am reușit să redistribui o parte dintre ele celor care mi-au solicitat la rându lor ajutorul. Am reușit să pun în legătură oameni care aveau medicamentul cu bolnavi care aveau nevoie de el. E un început. Încă vin mesaje și nu fac față. La ora asta încă sunt peste 80 de messege requests. Promit să le citesc pe toate și să răspund fiecăruia în parte. Cu siguranță sunt și oferte de medicament, dar și cereri. Azi am avut-o alături pe sora mea, Cezarina, care m-a ajutat foarte mult. Vă rog ca noile mesaje, măcar pentru următoarele zile, să i le trimiteți ei, pentru a putea citi și răspunde celor existente deja.", scrie Manuela Hărăbor.