Manifestaţie cel puţin ciudată la Londra cu prilejul vizitei lui Donald Trump

Un balon dirijabil gigantic reprezentându-l pe Donald Trump într-un scutec pentru copii va survola Londra în timpul vizitei preşedintelui american prevăzută pentru vinerea viitoare, în urma autorizaţiei date de primarul capitalei britanice Sadiq Khan.

Balonul oranj de şase metri, denumit 'Trump Baby', va zbura la o înălţime de 30 de metri, în apropiere de clădirea parlamentului, între orele locale 09:30 (08:30 GMT) şi 11:30 (10:30 GMT).



"Primarul apără dreptul la o manifestaţie paşnică şi înţelege că aceasta poate lua forme diferite", a declarat un purtător de cuvânt al lui Khan, care a avut în mod regulat altercaţii cu liderul american pe Twitter. Într-o primă perioadă, primăria Londrei a respins evenimentul, organizat de militanţi care se prezintă drept "un grup de artişti antifascişti".



"Nu am demarat în cea mai bună manieră cu biroul primarului în acest dosar, iniţial ei ne-au spus că nu consideră 'bebeluşul Trump' o manifestaţie legitimă", a declarat militantul Leo Murray la postul Sky News. "Însă în urma unei foarte ample susţineri publice pentru proiectul nostru, se poate spune că primarul şi-a redescoperit simţul umorului", a adăugat el. O petiţie online a adunat în favoarea acestei acţiuni a adunat peste 10.000 de semnături, a precizat el.



Contul Twitter de parodie @TrumpBabyUk a postat joi un mesaj ce imita atacurile lui Donald Trump împotriva lui Sadiq Khan: "Veste mare: Bebe DONALD J TRUMP VA ZBURA! @SadiqKhan a încercat să joace dur - în final el a trebuit să încheie un acord. Nicio surpriză - el nu a câştigat niciodată în viaţa lui! Trist - dar adevărat! Londra, sosesc!".



Ample manifestaţii sunt aşteptate în timpul vizitei lui Donald Trump în Marea Britanie săptămâna viitoare. Preşedintele american are programate întrevederi cu premierul britanic Theresa May şi cu Regina Elisabeta II-a Marii Britanii.

Sursa