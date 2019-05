Manevre ascunse la ÎCCJ. Cum ar fi scăpat doi procurori de acuzații grave!

Fostul șef al Secției I din DNA, Gheorghe Popovici și șeful DNA Brașov, Cornel David Deca, ar fi fost salvați de la dezastru de instanța supremă, care a avut grija ca cei doi procurori să rămână în magistratură, susține evz.ro.

ICCJ a respins recursul Inspecției Judiciare împotriva hotărîrilor prin care Secția pentru procurori i-a scăpat pe Deca și Popovici de dosarele disciplinare făcute pentru exercitarea funcției cu rea-credință și gravă neglijență, mai susține sursa citată.

"ICCJs-a executat corespunzator si de data asta! Abateri disciplinare care candva erau considerate ca fiind cele mai grave derapaje ale unui magistrat – execitarea functiei cu rea-credinta si grava neglijenta – au ajuns sa fie iertate prea usor, sau trecute cu vederea, desi vorbim despre vatamarea in final a drepturilor justitiabililor.

S-a intamplat si marti, 14 mai 2019, in cazul fostului sef al Sectiei I din DNA, Gheorghe Popovici, si sefului DNA Brasov Cornel David-Deca, ajunsi de manuta la judecata Inaltei Curti in dosarele in care Inspectia Judiciara (IJ) a contestat Hotararile pronuntate de Sectia pentru procurori in materie disciplinara de albire a celor doi procurori.

Pentru cine isi facea insa emotii ca Inalta Curte va admite apelul Inspectiei Judiciare s-a inselat, caci dupa o judecata la foc automat instanta suprema a decis definitiv sa respinga ca nefondate recursurile IJ impotriva hotararilor care ii vizau pe Deca si Popovici", a informat Luju, conform evz.ro.