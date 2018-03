Manda, despre audierea lui Coldea: Am abordat doar o parte din subiecte

Preşedintele Comisiei parlamentare pentru controlul activităţii SRI, Claudiu Manda, a declarat, marţi, după audierea fostului prim-adjunct al SRI Florian Coldea, că au fost discutate doar o parte dintre subiecte, urmând ca acesta să mai fie invitat la comisie "foarte repede".

"Am detaliat destul de mult aspectele pe care le-am abordat cu domnul Coldea. (...) Dincolo de prezentarea domniei sale, am discutat, din păcate, doar o parte din aspectele pe care avem să le lămurim în cadrul comisiei. Şi-a exprimat toată disponibilitatea să vină la o întâlnire următoare, fără niciun fel de rezervă şi urmează să stabilim în perioada următoare când va fi întâlnirea cu domnul Coldea", a spus Manda.



El a afirmat că între subiectele care nu au fost abordate încă şi vor fi discutate la următoarea întâlnire se numără cel referitor la petrecerile organizate de SRI.



"O să abordăm acest subiect. Avem foarte multe lucruri de lămurit pe viitor. Subiectul legat de participarea la evenimente e un subiect pe care l-am discutat şi cu domnul Maior, şi cu domnul Horia Georgescu, probabil că o să îl discutăm şi cu domnul Coldea. (...) Domnul Maior a spus că a fost o masă de Crăciun, la care au participat nişte persoane. Am înţeles că au fost mai multe persoane. Sigur că, în momentul în care o să ştim exact care au fost persoanele toate, că nu au fost doar două sau trei, o să le prezentăm în spaţiul public", a adăugat Manda.



Şeful comisiei a menţionat că a discutat cu Florian Coldea despre funcţionarea SRI, deciziile CSAT, protocoalele de colaborare dintre SRI şi ÎCCJ.

Sursa: agerpres.ro