Manda: Comisia SRI, interesată dacă serviciul a făcut "poliţie politică" împotriva lui Iohannis

Senatorul Claudiu Manda, preşedintele Comisiei parlamentare pentru controlul activităţii SRI, a declarat miercuri că a solicitat SRI o nota secretă la care a făcut trimitere fostul preşedinte al ANI, Horia Georgescu şi în care ar fi fost pomenit Klaus Iohannis, la vremea respecitvă primar al Sibiului.





Senatorul social-democrat şi-a exprimat nedumerirea în legătură cu faptul că respectiva notă ar fi plecat de la SRI către ANI chiar în ziua în care Iohannis devenea membru al PNL, scrie Agerpres.

"Printre persoanele care au fost inştiinţate de către SRI, cei de la ANI, se afla, la vremea respectiva, primarul municipiului Sibiu, Klaus Werner Iohannis. Ce este interesant de observat si este un subiect pe care l-am discutat in cadrul comisiei este urmatorul: informarea, nota aceasta a plecat de la SRI catre Agentia Nationala de Integritate pe data de 20 februarie 2013. Surprinzător sau nu, exact în ziua în care domnul Iohannis devenea membru al PNL, iar la trei zile după devenea prim-vicepreşedinte al PNL", a susţinut Manda, după şedinţa Comisiei SRI.



El a precizat că elementele pe care cei de la SRI le-au transmis către ANI, ca fiind posibile suspiciuni de incompatibilitate sau conflict de interese, erau situaţii din anii 2010, respectiv 2012.

"Ne-am intrebat şi am stabilit să transmitem către SRI o serie de solicitări suplimentare, să ne spună şi nouă când a cules SRI acele informaţii despre Klaus Iohannis şi dacă le-a cules într-o perioadă anterioară de ce nu le-a transmis la momentul la care le-a avut, mai ales ca acele informatii sunt din spatiul public. Au fost discuţii în cadrul comisiei dacă putem să vorbim de un exemplu clar de poliţie politică sau de ţintă, nu este o concluzie a comisiei, aşteptăm şi celelalte răspunsuri şi am decis, la fel, să solicitam SRI o altă notă despre care s-a tot vorbit in spaţiul public, o notă care viza mai multi miniştri din guvernul USL la vremea respectiva, printre care şi ministrul Dezvoltării, la vremea respectivă, domnul Helvig Eduard", a precizat Claudiu Manda.

Potrivit acestuia, pe nota in cauza figureaza, in afara lui Klaus Iohannis, politicieni, persoane din administratia publica locala si un europarlamentar.



"Acesta este un nume (Iohannis - n.r.) care ne-a sărit în ochi, pentru că este coroborat cu data şi se încadrează în situaţia pe care ne-a spus-o la vremea respectivă Horia Georgescu, în sensul că se invocă articolul din lege încălcat şi care ar fi starea de incompatibilitate", a arătat Manda.



El a precizat ca o alta solicitare pe care o va adresa SRI se refera la "baza legala care permitea SRI, la vremea respectivă, să informeze ANI cu diferite speţe care sunt de competenţa ANI şi în ce timp de la data la care aflau".