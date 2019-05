Manager de spital: Medicii au cerut elicopter pentru senatorul PSD ”sub presiune și amenințări”

Virginel Iordache

Managerul Spitalului Județean din Suceava a dezvăluit că medicii au fost nevoiți să cheme un elicopter SMURD pentru transportarea senatorului PSD Virginel Iordache după ce acesta i-a amenințat și a țipat la ei.

Medicii suceveni nu au chemat un elicopter SMURD pentru a transporta un senator PSD cu dureri de burtă deoarece au considerat că așa este necesar, ci pentru că aun fost amenințați. Este dezvăluirea făcută de managerul spitalului, notează Realitateadesuceava.net.

“Înțeleg că acum toată lumea învinovățește medicii suceveni că au solicitat transferul cu elicopterul SMURD pentru așa un diagnostic. Dar medicii au luat această decizie sub presiune și sub amenințări. A țipat la toată lumea. A amenințat. A cerut să fie transferat și a refuzat Ambulanța. Ce puteau face medicii?! Să-l ducă unul cu mașina personală?! La „Matei Balș“ a primit același diagnostic și același tratament. I-au mai dat în plus o pastilă de Tamiflu”, a declarat joi, pentru „OBIECTIV de Suceava”, Vasile Rîmbu, managerul Spitalului Județean Suceava.

Concret, starea sa de sănătate a lui Virginel Iordache nu a impus internarea în secția de Terapie Intensivă, dar cum fiecare pacient are dreptul legal să solicite unde dorește să fie tratat, medicii infecționiști i-au luat în considerare cererea și i-au pus la dispoziție un echipaj al Ambulanței, pentru a ajunge în Capitală.

Medici de la Spitalul Județean au subliniat, joi, pentru ziarul sucevean, că senatorul Virginel Iordache a refuzat categoric, în mai multe rânduri, să părăsească Suceava cu Ambulanța, solicitând ferm transferul cu un elicopter, refuzând chiar efectuarea unor investigații suplimentare la Suceava.

Afirmațiile medicilor și ale managerului vin să contrazică comunicatul lui Iordache și pozițiile exprimate de Raed Arafat și de ministrul Sănătății Sorina Pintea.

În urma apariției în presă a cazului, reprezentanții senatorului au transmis, joi, un drept la replică redacției ziare.com: "Senatorul Virginel Iordache a fost internat la Spitalul Sfantul Ioan cel Nou din Suceava in data de 14 mai 2019, unde a fost supus unor investigatii medicale. Ca urmare lipsei diagnosticului concludent si fiind suspectat de meningita bacteriana, cu o stare de sanatate vizibil alterata, in data de 16 mai 2019 medicii au hotarat transferul acestuia la Institutul National de Boli Infectioase Matei Bals din Bucuresti. Din fericire, in urma investigatiilor amanuntite a fost infirmata suspiciunea de infectie cu meningococ. Decizia transportarii de urgenta cu elicopterul a pacientului, data fiind starea degradata a sanatatii acestuia, a apartinut exclusiv medicilor spitalului Sfantul Ioan cel Nou din Suceava."

Raed Arafat a explicat joi că procedura de chemare a elicopterului are un traseu clar și depinde doar de medici.

Mai mult, Arafat a sugerat că scandalul generat acum ar putea duce la ezitări ale medicilor în cazuri viitoare în care elicopterul ar fi necesar.

”Ca de obicei acest scandal este posibil sa duca la evitarea de a mai chema elicopterul la cazuri bine justificate de catre unii medici de teama sa fie luati la intrebari sau de a deveni subiectul unui scandal. Daca medicul care a solicitat elicopterul a facut acest lucru din alte considerente decat cele pur medicale atunci explicatiile vor trebui date de catre acest medic”, a spus Arafat.

Sorina Pintea a declarat la rândul său că pacientul nu ar fi fost transferat dacă nu ar fi existat probleme și că sunt criterii ale DSU privind astfel de demersuri.